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Qualcomm запустила Snapdragon Sound — программу повышения качества звука в беспроводных наушниках

Сегодня Qualcomm анонсировала технологию Snapdragon Sound, которую сама компания описывает как совокупность программных и аппаратных инноваций в области звука. Её цель состоит в том, чтобы обеспечить на беспроводных моделях качество звука, сравнимое с высококлассными проводными наушниками.

theverge.com

theverge.com

Snapdragon Sound будет использовать преимущества новейших процессоров Qualcomm, Bluetooth-чипов компании и аудиокодеков, таких как aptX Adaptive для воспроизведения Hi-Fi-аудио вплоть до 24 бит 96 кГц. Стоит отметить, что концепция высококачественного беспроводного звука не нова для производителей Android-устройств. Значительный вклад здесь сделала Sony, представив технологию LDAC, позволяющую передавать в три раза больше данных, чем способен стандартный кодек SBC Bluetooth.

Компоненты Qualcomm используются в наушниках многих известных компаний, среди которых Bose, Jabra, 1More, Sennheiser, Audio-Technika и Anker. Однако компания заявила, что существующие устройства не получат поддержку новой технологии. Значок Snapdragon Sound появится на упаковках грядущих смартфонов и аудиоустройств в ближайшие несколько месяцев. Известно, что первыми двумя партнёрами Qualcomm в рамках программы Snapdragon Sound станут Xiaomi и Audio-Technica.

theverge.com

theverge.com

Qualcomm заявляет, что сертификация Snapdragon Sound будет означать не только то, что устройство способно воспроизводить звук высокого качества. Сообщается, что акцент будет сделан также на повышении качества передачи звука во время голосовых вызовов и снижении задержки во время игры до 89 миллисекунд. Кроме того, приоритетом является обеспечение высокой стабильности соединения.

Стоит отметить, что сегодняшнее объявление о запуске Snapdragon Sound следует за недавним сообщением Spotify о том, что уже к концу этого года она предложит Premium-подписчикам доступ к прослушиванию потокового аудио без потерь. Другие популярные сервисы, такие как Amazon Music, уже предлагают подобные опции.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, рынок IT, акустика, домашний кинотеатр, ресиверы, комментарии последних событий,
Теги: звук, новинка, беспроводные наушники, qualcomm, snapdragon
звук, новинка, беспроводные наушники, qualcomm, snapdragon
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