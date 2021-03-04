С выходом на консолях нового поколения в Marvel's Avengers станет больше гринда

Издательство Square Enix совместно со студиями Eidos Montreal и Crystal Dynamics объявило о том, что в приключенческий экшен Marvel’s Avengers будут внесены изменения, которые усложнят жизнь игрокам. Кроме того, разработчики показали, как проект выглядит на PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Условия повышения уровня персонажей и прохождения Marvel’s Avengers станут ещё более жёсткими. Разработчики решили добавить больше гринда, чтобы увеличить время нахождения в игре. Обновление назначено на 18 марта, когда выйдут версии проекта для PlayStation 5, Xbox Series X и S. Вместе с тем Eidos Montreal и Crystal Dynamics сообщают: лучше прокачаться до 50 уровня сейчас, потому что потом на это будет уходить в два раза больше времени.

В игре увеличится количество опыта, необходимое для достижения наивысшего уровня (50 ранга), потому что, по мнению разработчиков, в настоящее время он достигается слишком быстро. Якобы из-за этого новые пользователи теряются в механиках, которые им предлагает Marvel’s Avengers.

«В большинстве ролевых игр количество опыта, необходимое для прокачки, увеличивается по мере того, как вы набираете уровни по кривой, но наша система представляет собой прямую линию. Это привело к проблемам со скоростью. Например, к слишком быстрому начислению очков навыков, что может сбивать с толку и подавлять новых игроков. Мы хотим, чтобы каждое решение об инвестировании в навык или героя было более значимым», — написала команда разработчиков на официальном сайте.

В дополнение к этому в официальном микроблоге Marvel’s Avengers появилась запись с трейлером версии игры для PlayStation 5, Xbox Series X и S. В ролике демонстрируются текстуры повышенного качества, быстрые загрузки и улучшенные разрушения.

Marvel’s Avengers в настоящее время доступна на ПК, Xbox One и PlayStation 4.