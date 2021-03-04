Евросоюз обвинит Apple в антиконкурентном поведении на рынке стриминга музыки

Евросоюз может в ближайшее время предъявить антимонопольные обвинения в отношении Apple в связи с жалобой со стороны её конкурента Spotify на несправедливое продвижение собственного сервиса потоковой передачи музыки.

Spotify направила в 2019 году в Еврокомиссию жалобу, в которой заявила, что Apple несправедливо ограничивает конкурентов своим собственным музыкальным сервисом Apple Music. Кроме того компания выразила протест против 30-процентной комиссии, взимаемой с разработчиков приложений за использование системы покупок внутри приложений Apple (IAP). По словам источников агентства Reuters, Европейская комиссия может до начала лета направить Apple уведомление о претензиях с изложением предполагаемых нарушений антимонопольных правил блока.

Заметим, что в июне прошлого года против Apple антимонопольный орган ЕС возбудил сразу четыре дела, одно из которых как раз и связано с претензиями Spotify. Помимо этого Еврокомиссия также изучает правила Apple App Store для всех конкурирующих приложений, для электронных книг и аудиокниг, а также условия и положения сервиса мобильных платежей Apple Pay.