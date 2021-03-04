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Alphabet работает над устройствами, которые наделят пользователя сверхчеловеческим слухом

Alphabet на протяжении многих лет пытается реализовать различные, порой довольно странные проекты, такие как камеры для слежения за рыбой. Теперь компания работает над устройством, которое может дать людям сверхъестественный слух. Источник сообщает, что проект под кодовым названием «Росомаха» исследует возможности улучшения слуха с помощью передовых аппаратных решений.

theverge.com

theverge.com

Сообщается, что в данный момент специалисты компании пытаются выяснить, как изолировать голоса людей в переполненной комнате и облегчить сосредоточение внимания на речи одного человека, когда вокруг звучат перекрывающие друг-друга разговоры. Компания уже неоднократно создавала прототипы устройства с такими функциями, однако его предыдущие версии были довольно габаритными. Сообщается, что последний прототип получился довольно компактным. Согласно свежим данным, к команде Alphabet присоединились специалисты из компаний Starkey Hearing Technologies и Eargo, занимающихся разработкой и производством слуховых аппаратов.

theverge.com

theverge.com

Источник утверждает, что цели команды проекта «Росомаха» совпадают с целями компании Whisper, которая в прошлом году рассказала о своих наработках. Её специалистам удалось изолировать звуки при помощью специально разработанного устройства, которое адаптируется к условиям окружающей среды. Однако Whisper заявляет, что цель её проекта не создать массовый продукт для потребительского рынка, а улучшить возможности существующих слуховых аппаратов.

Источник сообщает, что Alphabet сосредоточена не на одном устройстве или одном варианте использования, а разрабатывает ряд продуктов, покрывающих различные потребности. Вполне вероятно, что в будущем под брендом Google может быть выпущена серия продвинутых устройств для расширения возможностей человеческого уха.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, комментарии последних событий, на острие науки, разработка и производство электроники, носимая электроника,
Теги: разработка, слух, технологии, alphabet
разработка, слух, технологии, alphabet
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