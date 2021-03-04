Samsung до сих пор не восстановила работу фабрики в Техасе после экстренного отключения в феврале

В прошлом месяце в Техасе из-за аномальных морозов возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за этого фабрики по производству полупроводников компаний Samsung, NXP и Infineon в городе Остин были остановлены. И как сообщает ресурс ExtremeTech, они до сих пор не были повторно запущены.

Указанный завод Samsung отвечает за выпуск примерно 5 % от мирового объёма 300-мм кремниевых пластин. Фабрика специализируется на производстве микросхем на собственном 14-нм техпроцессе, а также может выпускать продукцию вплоть до 11 нм. Отмечается, что электроснабжение объекта отсутствовало по крайней мере до прошлой субботы. Сейчас Samsung занята восстановлением фабрики до надлежащего рабочего состояния.

«Я никогда ещё не видел, чтобы запуск фабрики после незапланированного отключения проходил гладко. Например, если хотя бы одна молекула воды попадёт в сложный конвейер, то производство снова встанет. Завод использует специальные газы, жидкости и материалы, которые очень сложно хранить, а также транспортировать из хранилищ», — объясняет Пэт Мурхед, основатель компании Moor Insights and Strategy.

На заводе Samsung S2, о котором идёт речь, производится продукция для Samsung LSI, SSD-контроллеры, чипы для компаний Tesla и Renesas, а также микросхемы для телекоммуникационного оборудования Qualcomm. Например, для последней в Остине создаётся ряд RFIC (радиочастотных интегральных схем).

«Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить производство, однако этот процесс может потребовать больше времени, поскольку мы не только проверяем, но и перенастраиваем объект. Наша основная задача сейчас заключается в обеспечении безопасности для наших сотрудников, а также клиентов», — заявила представитель компании Samsung Мишель Глейз (Michele Glaze).

Если в ходе восстановления производства не возникнет никаких проблем, Samsung может запустить фабрику уже на следующей неделе. Таким образом общее время простоя завода S2 составит около трёх недель. Последствия — нехватка 3–5 % поставок чипов на рынке, которые компания должна была выпустить в феврале.

Несмотря на усугубление общего дефицита полупроводников на мировом рынке этот случай не повлияет на поставки центральных и графических процессоров. Пластины для этих чипов выпускаются на других заводах компании. В то же время закрытие фабрики Samsung S2 может усилить дефицит чипов, использующихся в автомобильном производстве и, возможно, в производстве твердотельных накопителей.