3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиSamsung до сих пор не восстановила работ...
Новости Hardware

Samsung до сих пор не восстановила работу фабрики в Техасе после экстренного отключения в феврале

В прошлом месяце в Техасе из-за аномальных морозов возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за этого фабрики по производству полупроводников компаний Samsung, NXP и Infineon в городе Остин были остановлены. И как сообщает ресурс ExtremeTech, они до сих пор не были повторно запущены. 

Указанный завод Samsung отвечает за выпуск примерно 5 % от мирового объёма 300-мм кремниевых пластин. Фабрика специализируется на производстве микросхем на собственном 14-нм техпроцессе, а также может выпускать продукцию вплоть до 11 нм. Отмечается, что электроснабжение объекта отсутствовало по крайней мере до прошлой субботы. Сейчас Samsung занята восстановлением фабрики до надлежащего рабочего состояния.

«Я никогда ещё не видел, чтобы запуск фабрики после незапланированного отключения проходил гладко. Например, если хотя бы одна молекула воды попадёт в сложный конвейер, то производство снова встанет. Завод использует специальные газы, жидкости и материалы, которые очень сложно хранить, а также транспортировать из хранилищ», — объясняет Пэт Мурхед, основатель компании Moor Insights and Strategy.

На заводе Samsung S2, о котором идёт речь, производится продукция для Samsung LSI, SSD-контроллеры, чипы для компаний Tesla и Renesas, а также микросхемы для телекоммуникационного оборудования Qualcomm. Например, для последней в Остине создаётся ряд RFIC (радиочастотных интегральных схем).

«Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить производство, однако этот процесс может потребовать больше времени, поскольку мы не только проверяем, но и перенастраиваем объект. Наша основная задача сейчас заключается в обеспечении безопасности для наших сотрудников, а также клиентов», — заявила представитель компании Samsung Мишель Глейз (Michele Glaze).

Если в ходе восстановления производства не возникнет никаких проблем, Samsung может запустить фабрику уже на следующей неделе. Таким образом общее время простоя завода S2 составит около трёх недель. Последствия — нехватка 3–5 % поставок чипов на рынке, которые компания должна была выпустить в феврале.

Несмотря на усугубление общего дефицита полупроводников на мировом рынке этот случай не повлияет на поставки центральных и графических процессоров. Пластины для этих чипов выпускаются на других заводах компании. В то же время закрытие фабрики Samsung S2 может усилить дефицит чипов, использующихся в автомобильном производстве и, возможно, в производстве твердотельных накопителей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung и Mastercard запустят в этом году платёжные карты со сканером отпечатков пальцев
Samsung ведёт переговоры с тремя штатами США по поводу строительства нового полупроводникового производства
На восстановление производства чипов в Техасе может потребоваться больше времени, чем планировалось
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется
Китайский контрактный производитель 7-нм чипов HSMC уволит всех сотрудников, так и не начав работу
Энтузиаст воссоздал легендарную видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000. Повторить получилось даже проблемы в работе
Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, производство микросхем, заводы
samsung, производство микросхем, заводы
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 204
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 192
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 156
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 151

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Marshall представила свои первые беспроводные наушники-вкладыши Mode II
Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные. Выживут только бактерии
Утечка: второй сезон Call of Duty: Warzone закончится апокалипсисом и ядерным взрывом 4 ч.
В этом месяце в браузере Microsoft Edge появятся вертикальные вкладки и быстрый запуск 4 ч.
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом 4 ч.
Евросоюз обвинит Apple в антиконкурентном поведении на рынке стриминга музыки 4 ч.
С выходом на консолях нового поколения в Marvel's Avengers станет больше гринда 6 ч.
Переносов не будет: расширенное издание Disco Elysium «точно выйдет в марте» 6 ч.
Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию 6 ч.
В Epic Games Store началась раздача Wargame: Red Dragon, на очереди — Surviving Mars 7 ч.
Шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня вместе с версиями для PS5, Xbox Series X и S 7 ч.
Apple добавила в iOS 14.5 функцию для предотвращения слежки с помощью трекеров AirTag, которые ещё не вышли 7 ч.
TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов 2 ч.
Новая статья: Обзор профессионального 23,8-дюймового FHD-монитора ConceptD CP1241YV: концептуальный минимализм 3 ч.
Срок службы МКС продлили до 2028 года, заявили в РКК «Энергия» 3 ч.
GM и LG Chem планируют построить ещё один завод по выпуску батарей в США 3 ч.
Samsung оснастит 4G-версию смартфона Galaxy A72 чипом Snapdragon 720G 3 ч.
Apple представит в следующем году iPad Pro с OLED-дисплеем, если слухи верны 4 ч.
Samsung до сих пор не восстановила работу фабрики в Техасе после экстренного отключения в феврале 4 ч.
Alphabet работает над устройствами, которые наделят пользователя сверхчеловеческим слухом 4 ч.
Sony запатентовала технологию, которая позволит превратить банан в геймпад 5 ч.
Цена Tesla достигнет $1 трлн до конца 2021 года благодаря огромному спросу на электромобили в Китае 5 ч.