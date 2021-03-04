GM и LG Chem планируют построить ещё один завод по выпуску батарей в США

Компания General Motors (GM) подтвердила, что изучает возможность строительства второго завода по производству аккумуляторных элементов в США вместе со своим партнёром по совместному предприятию в Сеуле, южнокорейской компанией LG Chem.

Как сообщил ресурсу TechCrunch представитель GM Дэн Флорес (Dan Flores), решение по поводу строительства завода должно быть принято в первой половине 2021 года. Он отказался назвать возможное местоположение будущей стройки. Однако, если верить публикации ресурса Wall Street Journal, в перечне штатов, где может быть построен этот завод, первое место занимает Теннесси.

В декабре 2019 года GM объявила о планах по строительству собственного завода по производству аккумуляторов в партнёрстве с LG Chem в Лордстауне (штат Огайо). Его строительством занимается совместное предприятие двух компаний Ultium Cells LLC. Недавно было завершено возведение основных сооружений завода, который будет производить ежегодно батареи общей ёмкостью более 30 ГВт·ч с возможностью увеличения мощности в дальнейшем. Проект ещё не завершён, но компании уже задумались над строительством ещё одного завода.

Генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra) заявила на виртуальной презентации для инвесторов на прошлой неделе, что нехватка аккумуляторов является одной из причин, по которой компания инвестирует в собственное производство аккумуляторных элементов.