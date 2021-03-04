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Samsung оснастит 4G-версию смартфона Galaxy A72 чипом Snapdragon 720G

Не секрет, что в данный момент Samsung готовит к запуску обновлённое семейство смартфонов Galaxy A-серии. Сообщается, что новые устройства получат поддержку сетей 5G, однако южнокорейская компания представит и LTE-версии смартфонов. Сегодня 4G-версия Galaxy A72 была замечена в консоли Google Play.

phonearena.com

phonearena.com

Страница смартфона подтверждает, что он будет основан на чипсете среднего уровня Qualcomm Snapdragon 720G, который можно встретить, например, в прошлогоднем Google Pixel 4A. Базовая версия Galaxy A72 получит 6 Гбайт оперативной памяти, однако сообщается, что пользователям будет доступна и модификация с 8 Гбайт оперативной памяти. Что касается накопителя, предполагается наличие вариантов с 128 и 256 Гбайт постоянной памяти. Смартфон выйдет на рынок под управлением Android 11, и будет в течение трёх лет получать обновления операционной системы и четырёх лет обновления системы безопасности.

phonearena.com

phonearena.com

Что касается экрана, его разрешение будет соответствовать Full HD+. По слухам, диагональ OLED-дисплея составит 6,7 дюйма, а его частота обновления будет достигать 90 Гц. Предполагается, что 5G-версия устройства получит 120-Гц панель и чипсет Snapdragon 750G. Грядущему Galaxy A72 приписывают квадрокамеру с основным 64-Мп сенсором, который будет дополнен 12-, 8- и 2-Мп датчиками. Спереди будет 32-Мп селфи-модуль. Смартфон получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67 и аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 25-Вт зарядки.

phonearena.com

phonearena.com

Предполагается, что Galaxy A72 4G будет представлен в конце этого месяца. Его цена составит около 450 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, SoC и микросхемы-контроллеры, слухи,
Теги: смартфон, утечка, google play, samsung, galaxy
смартфон, утечка, google play, samsung, galaxy
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