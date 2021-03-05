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Rolls-Royce испытала пробежкой самый быстрый электрический самолёт в мире

Компания Rolls-Royce провела испытания пробежкой электрического самолёта Spirit of Innovation, который должен стать самым быстрым в мире самолётом с электрической тягой. Установка мирового рекорда ожидается весной этого года. Аппарат Spirit of Innovation должен преодолеть отметку скорости в 300 миль в час (482 км/ч), что на треть быстрее предыдущего рекорда.

Источник изображения: Rolls-Royce

Источник изображения: Rolls-Royce

Актуальный мировой рекорд скорости среди электросамолётов был установлен аппаратом Siemens Extra 330LE в 2017 году и составил 210 миль в час (338 км/ч). Двигательная установка Siemens Extra 330LE обладала мощностью 260 кВт. В аппарате Spirit of Innovation компании Rolls-Royce смонтирована силовая установка мощностью 400 кВт (500 л.с.). Ожидается, что это позволит ему разогнаться до скорости свыше 300 миль в час и установить новый мировой рекорд.

Источник изображения: Rolls-Royce

Источник изображения: Rolls-Royce

По словам разработчиков, для питания электродвигателя в самолёте размещена батарея из 6000 ячеек, что стало «самым энергоёмким» элементом, который когда-либо устанавливался на электрические самолёты. Разработчики надеются, что в будущем конструкторские приёмы и технические решения, которые Rolls-Royce испытает в составе аппарата Spirit of Innovation, можно будет использовать в широком спектре решений, включая аэротакси.

Источник изображения: Rolls-Royce

Источник изображения: Rolls-Royce

«Это первый раз, когда самолет будет двигаться, используя питание от современной аккумуляторной батареи и силовой установки, которая является новаторской с точки зрения электрических технологий, — сказал Роб Уотсон (Rob Watson), директор Rolls-Royce Electrical. — Эта система и разрабатываемые возможности помогут позиционировать Rolls-Royce в качестве технологического лидера, предлагающего энергосистемы для рынка городской авиамобильности».

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, Дроны и коптеры,
Теги: электрические самолеты, rolls-royce, испытания, аккумуляторы
электрические самолеты, rolls-royce, испытания, аккумуляторы
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