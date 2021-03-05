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Microsoft добавит в браузер Edge функцию для решения математических уравнений

Сегодня стало известно, что компания Microsoft тестирует функцию Math Solver, которая поможет решать математические задачи прямо внутри окна веб-обозревателя Edge. Доступ к ней пока имеют лишь некоторые пользователи специальной бета-версии браузера Edge Canary, предназначенной для тестирования.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Информация об этом появилась на официальном сайте Microsoft в разделе Edge Insider. Проверить доступность функции можно в меню «Настройки -> Внешний вид». Если она доступна, должен появиться параметр Show Math Solver button (Показать пункт Math Solver). После этого в верхнем правом углу рядом со значком «Загрузки» будет находиться иконка с математическим уравнением, нажав на которую, откроется окно с вводом задачи.

Источник изображения: Neowin

Источник изображения: Neowin

Вводить уравнения можно набором на клавиатуре или вставкой скриншота. Если Math Solver появится в общедоступной версии браузера, то функция будет крайне полезна для студентов или инженеров, которым необходимо решать математические задачи на лету. Это поможет повысить эффективность работы за счёт того, что потребность в использовании сторонних сервисов станет меньше.

Помимо результата расширение умеет демонстрировать пошаговое решение задачи и рекомендовать сопутствующие типу уравнения видеоролики. Как отмечает портал Neowin, функциональность Math Solver напоминает сервис Wolfram Alpha, который был запущен ещё в 2009 году и является самым популярным в своём сегменте.

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Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: edge, microsoft, microsoft edge, математика
edge, microsoft, microsoft edge, математика
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