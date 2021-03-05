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Цикл обновления браузера Google Chrome сократится до четырёх недель

Исторически так сложилось, что Google выпускает новые версии браузера Chrome каждые шесть недель, а в промежутках между этими периодами распространяет исправления безопасности. Теперь же стало известно о том, что в этом году Chrome будет переведён на четырёхнедельный цикл обновления.

Разработчики из Google стараются придерживаться чёткого графика обновлений браузера. Примечательно, что обычно обновления доставляются в фоновом режиме, а пользователю нужно лишь перезагрузить браузер, чтобы установить их. Позднее в этом году Google переведёт Chrome на четырёхнедельный цикл обновления, при этом обновления безопасности и мелкие исправления будут доставляться каждые две недели. Это касается версий Chrome для Windows, macOS, Linux, Android, iOS и Chrome OS. Предполагается, что четырёхнедельный цикл обновлений позволит Google «более последовательно переводить большинство пользователей на последнюю стабильную версию в течение двух недель».

Стоит отметить, что корпоративные пользователи Chrome, которые не заинтересованы в столь частом обновлении обозревателя, смогут получать функциональные обновления каждые восемь недель, тогда как обновления безопасности всё ещё будут доставляться раз в две недели. Это означает, что администраторы корпоративных сетей смогут раз в два месяца обновлять обозреватель, но при этом уровень безопасности приложения не снизится.

Согласно имеющимся данным, Google переведёт свой фирменный браузер на четырёхнедельный цикл обновления после запуска Chrome 94, релиз которого должен состояться в третьем квартале этого года. В соответствии с графиком, эта версия обозревателя должна выйти 21 сентября, а последней версией в старом графике станет Chrome 93, релиз которого должен состояться 31 августа.

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Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: chrome, google, браузер, обновления
chrome, google, браузер, обновления
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