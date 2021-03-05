Первым планшетом Apple с OLED-экраном станет 10,9-дюймовый iPad Air

Вчера мы сообщали о том, что авторитетное издание DigiTimes подтвердило запуск планшетов Apple с OLED-дисплеями в следующем году. Сегодня стали известны новые подробности. В отчёте тайваньского издания говорится, что первым планшетом компании с OLED-матрицей станет 10,9-дюймовый iPad Air. Кроме того, на OLED-панели могут перейти 16-дюймовые MacBook Pro.

DigiTimes утверждает, что первый iPad с OLED-матрицей (вероятнее всего это будет обновлённый iPad Air) будет запущен в массовое производство уже в четвёртом квартале текущего года, а его анонс состоится в начале 2022 года. Также сообщается, что помимо 10,9-дюймового iPad компания Apple также рассматривает возможность использования OLED-дисплеев в 12,9-дюймовом iPad Pro, а также 16- или 17-дюймовом MacBook Pro. Однако, если верить DigiTimes, то Apple ещё не приняла окончательного решения относительно оснащения MacBook Pro OLED-дисплеями.

Любопытно, что Apple ещё даже не представила никаких устройств с Mini-LED-матрицами, а уже ходят слухи о её переходе на OLED-панели. DigiTimes объясняет это тем, что эти две технологии будут использоваться в устройствах компании параллельно и будут нацелены на разные аудитории. Напомним, уже в этом месяце ожидается запуск 12,9-дюймового iPad Pro с Mini-LED-матрицей и производительным 5-нм чипсетом A14 Bionic.