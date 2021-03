Британские чарты: сборник Super Mario 3D All-Stars вернулся в топ-10 перед снятием с продаж

Портал Games Industry поделился информацией о продажах розничных изданий игр на территории Великобритании с 28 февраля по 6 марта 2021 года. Особенно успешной неделя оказалась для проектов с участием Марио.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury сохранила за собой первое место (четвёртый раз подряд), несмотря на 18-процентное падение темпов продаж. Другие игры про знаменитого водопроводчика пережили подъём.

Mario Kart 8 Deluxe за неделю поднялась с шестой строчки на четвёртую (+7 %), сборник Super Mario 3D All-Stars — с 13-й на шестую (+36 %), а Super Mario Odyssey — с 17-й на 13-ю (+5 %).

Выбивающийся на фоне товарищей по франшизе результат Super Mario 3D All-Stars (двузначная прибавка в темпах продаж) в Games Industry связывают со скорым изъятием проекта из продажи, о чём Nintendo напомнила на прошлой неделе.

Тем временем Marvel’s Spider-Man: Miles Morales осталась на второй строчке (хоть и уступила своему предыдущего результату 19 %), а The Last of Us Part II опустилась с третьего места на 11-е.

Недавним релизам повезло ещё меньше: дебютировавшая неделей ранее в первой пятёрке Persona 5 Strikers вылетела из чарта совсем, а Bravely Default II провалилась с 11-й на 33-ю строчку.

Зато в зачётную топ-40 вернулась Yakuza: Like a Dragon. Криминальный боевик Sega и Ryu Ga Gotoku Studio оказался на 35-м месте благодаря вышедшей недавно версии для PlayStation 5.

Топ-10 британского розничного чарта с 28 февраля по 6 марта выглядит следующим образом (в скобках указан результат на прошлой неделе):