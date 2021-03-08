Спасение от ядерного взрыва: в Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Разрушителям легенд» и Индиане Джонсу

Мир Cyberpunk 2077 наполнен разнообразными отсылками и секретами. За прошедшее с момента релиза игры время пользователи успели отыскать упоминание о том, как Цири посещала другой мир и «пасхалку», связанную с грузами контрабандистов в The Witcher 3. А сейчас любопытной находкой поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Beerbrewing. Он нашёл секрет, который одновременно отсылает к «Разрушителям легенд» и фильму про Индиану Джонса.

Чтобы обнаружить «пасхалку», необходимо отправиться на мусорную свалку в Ранчо Коронадо. По прибытии следует найти холодильник, возле которого будет лежать труп некоего Стивена Харта. Согласно записке, находящейся неподалёку, этот персонаж вёл телевизионное шоу, где проверял разные мифы. Его последний эксперимент отсылает к сцене из картины «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», в которой главный герой прячется от ядерного взрыва в холодильнике.

Cyberpunk 2077

Стивен Харт решил выяснить, возможно ли это на самом деле. Судя по трупу, а также отвалившейся дверце холодильника, миф не подтвердился.