Энтузиасты создали PlayStation 5 с жидкостным охлаждением. Планируется массовое производство

Энтузиаст под псевдонимом Nhenhophach, который специализируется на сборке кастомных персональных компьютеров, собрал модифицированную PlayStation 5. Он снабдил её жидкостным охлаждением и новым корпусом с футуристической стилистикой. В будущем энтузиаст планирует наладить поставки своей версии консоли, чтобы её смог приобрести любой желающий.

Сборка PS5 с жидкостным охлаждением продемонстрирована в ролике ниже. Сначала Nhenhophach и его напарник разобрали приставку на компоненты. Затем совместили её с разработанной и созданной собственными силами системой жидкостного охлаждения. Заметим, что водоблоки отвечают за отвод тепла не только от гибридного процессора (CPU+GPU), но также от силовых элементов цепей питания, чипов памяти и других компонентов. Водоблок подключён к тонкому медному радиатору. Под кастомную СЖО был разработан специальный корпус. Он отдаёт футуризмом и обладает внешними панелями необычной формы.

Третьим этапом стала полноценная сборка устройства, а четвёртым — тестирование температурных показателей. При работе под нагрузкой компоненты модифицированной PlayStation 5 в среднем нагревались до 52-53 градусов Цельсия. Кроме того, Nhenhophach провёл температурную съёмку, чтобы более детально продемонстрировать нагрев консоли.

PlayStation 5 с водяным охлаждением

В своих роликах энтузиаст также заявил: «Это только первая версия PS5 с жидкостным охлаждением, будет больше версий. Мы продолжаем готовиться к [производству] коммерческой версии». Видимо, Nhenhophach планирует добиться ещё лучших показателей и начать продавать собственный вариант приставки Sony.