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Toshiba выпустила новую серию умных телевизоров Fire TV Edition с обновлённым интерфейсом

Toshiba выпустила новую серию смарт-телевизоров Fire TV Edition со встроенной функцией Fire TV. Модели с 43- и 50-дюймовым экраном уже появились по цене $350 и $470 соответственно в интернет-магазинах Amazon и Best Buy. Дата старта продаж пока неизвестна, но скорее всего речь идёт о следующей неделе. В дальнейшем в продажу поступят 55-, 65- и 75-дюймовые версии телевизоров.

В отличие от предыдущих моделей телевизоров Toshiba новинки имеют более тонкие лицевые панели, а также дополнительные порты HDMI и USB. Новые смарт-телевизоры Toshiba Fire TV Edition работают на процессоре Regza Engine, поддерживают разрешение 4K (3840 × 2160 точек), а также технологии Dolby Vision и HDR10.

Новые модели телевизоров Toshiba работают под управлением Amazon Fire OS, обеспечивая возможность просмотра видеопотоков с совместимого видеодомофона или других камер поверх отображаемого на экране контента, а также возможность изменения настроек телевизора с помощью голосовых команд.

Например, можно дать команду «Alexa, установите режим изображения на "фильм"» или «Alexa, установите низкие частоты на 3» Голосовой пульт, с которым поставляются телевизоры, также позволяет управлять питанием и громкостью совместимых аудио / видео ресиверов и саундбаров.

Согласно данным ресурса AFTVnews, поначалу телевизоры Toshiba Fire TV Edition будут поставляться со старым интерфейсом Fire TV, но этим летом они получат обновлённый интерфейс. Обновлённый интерфейс имеет поддержку до шести профилей пользователей, то есть до шести членов вашей семьи могут сохранить настройки устройства по своему усмотрению.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: toshiba, умный, телевизор, fire tv
toshiba, умный, телевизор, fire tv
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