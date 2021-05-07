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Экранная клавиатура Google Gboard теперь доступна на смарт-часах с Wear OS

Экранная клавиатура Gboard от Google уже давно доступна на устройствах, работающих под управлением Android, iOS и Android TV. В скором времени её смогут использовать обладатели смарт-часов на базе Wear OS. Google заявила, что это «более быстрый и простой способ обмена сообщениями» с помощью носимых устройств.

В настоящее время в операционной системе Wear OS используется клавиатура Google Keyboard. Вместе с новой клавиатурой пользователям станет доступен более удобный пользовательский интерфейс, в верхней части которого расположены иконки быстрого доступа к коллекции эмодзи, цифровой клавиатуре и функции голосового ввода. Раньше было нельзя получить доступ к микрофону из интерфейса клавиатуры.

Ещё одна особенность Gboard для Wear OS заключается в поддержке функции предиктивного ввода текста, когда в процессе набора происходит анализ текста и пользователю предлагаются разные варианты окончания слов. Разработчики реализовали поддержку ввода текста с помощью свайпов, а также возможность ввода на разных языках. Переключаться между разными вариантами клавиатуры можно прямо внутри приложения, для этого достаточно нажать на соответствующий значок и выбрать нужный язык. Gboard получит поддержку всех языков, которые поддерживает сама Wear OS.

Согласно имеющимся данным, повсеместное распространение Gboard для Wear OS начнётся в «ближайшие дни». Это означает, что потребуется какое-то время, прежде чем клавиатура Gboard станет доступна всем пользователям смарт-часов с Wear OS.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств,
Теги: gboard, wear os, экранная клавиатура
gboard, wear os, экранная клавиатура
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