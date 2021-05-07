3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиСпрос на полупроводниковые компоненты за...
Новости Hardware

Спрос на полупроводниковые компоненты за год поднял экспортную выручку Тайваня на 38,7 %

Официальные органы Тайваня подготовили статистику за апрель: экспортная выручка этого государства взлетела на рекордные для прошедшего десятилетия 38,7 % по сравнению с апрелем 2020 года. Благодарить за такую динамику, вне всякого сомнения, стоит именно высокий спрос на полупроводниковые компоненты, порождённый пандемией и ускорением цифровизации экономики.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на апрельскую отчётность Министерства финансов Тайваня, экспортная выручка выросла за год на 38,7 % до $34,96 млрд. Эксперты оценивали, что она увеличится на 27,6 % в среднем, а фактический прирост даже позволил обновить рекорд одиннадцатилетней давности. Импортная выручка выросла только на 26,4 %, что увеличило сальдо внешнеторгового баланса Тайваня до $6,18 млрд.

Другие страны-экспортёры электроники тоже остались довольны своей апрельской статистикой. Выручка Китая увеличилась на 32,3 % в долларовом выражении, Южная Корея смогла увеличить экспортную выручку более чем на 41 %. По оценкам специалистов, Тайвань и Южная Корея поставляют на мировой рынок около 80 % всех полупроводниковых компонентов, выпущенных по нормам литографии 10 нм и более тонким. Одна лишь TSMC контролирует более половины мирового рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. США и Европа пытаются снизить зависимость от поставок из этого региона, но плоды их усилий станут заметны только через несколько лет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Министерство торговли США потребовало от TSMC и других тайваньских компаний увеличить поставки чипов для автомобилей
США хотели бы производить на своей территории до 30 % передовых чипов
Глава Intel заявил, что дефицит полупроводников продлится ещё несколько лет
Будущие Apple Watch смогут отслеживать уровень сахара в крови
В Google Pixel 6 появится поддержка сверхширокополосной связи для поиска вещей
IBM представила первый в мире чип, выполненный по 2-нм техпроцессу
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: тайваньские производители, тайвань, полупроводники, финансы, экспорт
тайваньские производители, тайвань, полупроводники, финансы, экспорт
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 120
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 102
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 89

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещал не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 33 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 50 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 2 ч.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 4 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 7 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 38 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 55 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 3 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 3 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 4 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 4 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.