Спрос на полупроводниковые компоненты за год поднял экспортную выручку Тайваня на 38,7 %

Официальные органы Тайваня подготовили статистику за апрель: экспортная выручка этого государства взлетела на рекордные для прошедшего десятилетия 38,7 % по сравнению с апрелем 2020 года. Благодарить за такую динамику, вне всякого сомнения, стоит именно высокий спрос на полупроводниковые компоненты, порождённый пандемией и ускорением цифровизации экономики.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на апрельскую отчётность Министерства финансов Тайваня, экспортная выручка выросла за год на 38,7 % до $34,96 млрд. Эксперты оценивали, что она увеличится на 27,6 % в среднем, а фактический прирост даже позволил обновить рекорд одиннадцатилетней давности. Импортная выручка выросла только на 26,4 %, что увеличило сальдо внешнеторгового баланса Тайваня до $6,18 млрд.

Другие страны-экспортёры электроники тоже остались довольны своей апрельской статистикой. Выручка Китая увеличилась на 32,3 % в долларовом выражении, Южная Корея смогла увеличить экспортную выручку более чем на 41 %. По оценкам специалистов, Тайвань и Южная Корея поставляют на мировой рынок около 80 % всех полупроводниковых компонентов, выпущенных по нормам литографии 10 нм и более тонким. Одна лишь TSMC контролирует более половины мирового рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. США и Европа пытаются снизить зависимость от поставок из этого региона, но плоды их усилий станут заметны только через несколько лет.