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Microsoft отказалась от выпуска Windows 10X и будет улучшать обычную Windows 10, если слухи верны

Microsoft решила отложить выпуск новой операционной системы Windows 10X. Судя по всему, компания не выпустит ОС до конца года. Об этом сообщил инсайдер Брэд Самс. Причины не уточняются, но вместо этого компания сосредоточится на улучшении Windows 10. 

Главной целью разработки Windows 10X было создание облегчённой и оптимизированной версии Windows 10. Она разрабатывалась для планшетных компьютеров с одним или двумя экранами. Разработчики специально упростили интерфейс, убрали «живую плитку» из меню «Пуск» для повышенной производительности и многое другое. 

По мнению Самса, ОС никогда не выйдет в нынешнем виде. Он считает, что потенциальным клиентам нужна не новая система, а определённые функции, которые можно внедрить в Windows 10. Среди них запуск приложений в безопасной виртуальной среде  и новый интерфейс. 

Как отмечает The Verge, вероятно, новая ОС разрабатывалась для повышения конкурентоспособности с Chromebook, которые Microsoft считает угрозой. Тем не менее, из-за пандемии вырос спрос на компьютеры с Windows. Возможно компания перенесла релиз из-за этого.

По данным Windows Central, следующим крупным обновлением для Windows 10 станет Sun Valley. Предположительно, разработчики изменят меню «Пуск» и разрешат создателям приложений для Microsoft Store использовать сторонние платёжные сервисы для оплаты услуг.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПК, Слухи,
Теги: microsoft, windows, windows 10, операционная система
microsoft, windows, windows 10, операционная система
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