Новые ультракомпактные компьютеры Gigabyte Brix используют процессоры Intel Jasper Lake

Компания Gigabyte Technology анонсировала новые неттопы семейства Brix, заключённые в корпус объёмом всего 0,67 литра. Дебютировали модели GB-BMPD-6005, GB-BMCE-5105 и GB-BMCE-4500C, в основу которых положена аппаратная платформа Intel с кодовым именем Jasper Lake.

Устройства имеют габариты 46,8 × 112,6 × 119,4 мм. В зависимости от модификации задействован процессор Pentium Silver N6005 (четыре ядра; 2,0–3,3 ГГц), Celeron N5105 (четыре ядра; 2,0–2,9 ГГц) или Celeron N4500 (два ядра; 1,1–2,8 ГГц). Причём третья версия довольствуется пассивным охлаждением.

В составе графической подсистемы во всех случаях применяется интегрированный контроллер Intel UHD. Оснащение включает сетевой адаптер Gigabit LAN (Realtek 8111HS), звуковой кодек Realtek ALC255, двухдиапазонный (2,4/5 ГГц) модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас.

Объём оперативной памяти DDR4-2933 может достигать 16 Гбайт (один модуль SO-DIMM). Есть возможность установки одного 2,5-дюймового накопителя и твердотельного решения М.2 2280 с интерфейсом PCIe или SATA.

На фронтальную панель выведены порты USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C, а также стандартные аудиогнёзда. Сзади расположены интерфейсы HDMI 2.0a и mini DisplayPort 1.2a, два порта USB 3.0, гнездо для сетевого кабеля.