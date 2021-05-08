Gigabyte готовит обновление семейств ноутбуков Aero и G-Series для геймеров

Ресурс VideoCardz сообщает о том, что компания Gigabyte в скором времени анонсирует новые игровые ноутбуки семейств Aero и G-Series. Аппаратной основой портативных компьютеров послужит платформа Intel Tiger Lake-H с процессорами Core одиннадцатого поколения.

В частности, будут представлены модели Aero 17 HDR и Aero 15 OLED. Первая получит 17,3-дюймовый дисплей формата 4К (3840 × 2160 пикселей) с сертификацией VESA DisplayHDR 400 и 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB. Говорится об использовании чипа Core i9-11980HK (2,6–5,0 ГГц) или Core i7-11800H (2,3–4,6 ГГц). Покупатели смогут выбирать между версиями с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 (16/8 Гбайт), GeForce RTX 3070 (8 Гбайт) и GeForce RTX 3060 (6 Гбайт).

Лэптоп Aero 15 OLED будет оснащён 15,6-дюймовым экраном Samsung AMOLED формата 4К с сертификацией VESA DisplayHDR 400 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Выбор процессоров и графических ускорителей аналогичен старшей модели.

В семейство G-Series войдут портативные компьютеры Gigabyte G7 2021 и Gigabyte G5 2021. Они будут наделены экраном формата Full HD (1920 × 1080 точек) размером соответственно 17,3 и 15,6 дюйма по диагонали. Частота обновления панели составит 144 Гц; упомянут 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Старшая из двух новинок получит процессор Core i7-11800H, младшая — Core i5-11400H (2,7–4,5 ГГц). В обоих случаях возможна установка ускорителя GeForce RTX 3050 Ti или GeForce RTX 3050 с 4 Гбайт памяти.