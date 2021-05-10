Производители заявили о небывалом скачке поставок SSD на фоне популярности криптовалюты Chia

Тайваньская компания Team Group отчиталась об увеличении поставок SSD более чем на 70 % по сравнению с прошлым годом. Производитель связывает это с ростом популярности новой криптовалюты Chia и ожидает пиковых продаж накопителей в третьем квартале. Об этом сообщил портал DigiTimes.

Выручка компании в апреле составила $21,82 млн, увеличилась на 17 % по отношению к прошлому месяцу и на 12,93 % относительно аналогичного периода прошлого года. С января по апрель рост выручки составил 20,90 %. Компания считает, что по итогам 2021 года этот показатель увеличится ещё более чем на 20 %.

По словам президента Team Group, альткоин Chia вызвал новую волну высокого спроса на жёсткие диски и твердотельные накопители большой ёмкости. Компания в настоящий момент ведёт переговоры с некоторыми клиентами по вопросу конкретных поставок для проектов, направленных на добычу Chia. Массовые поставки по этим проектам начнутся в следующем квартале.

Производитель увеличил запасы SSD до 4–6 месяцев, а также подготовил достаточный запас контроллеров памяти, контроллеров управления питанием, печатных плат и других компонентов для производства накопителей. Team Group постарается удержать свои запасы на том же уровне в течение третьего квартала, но в то же время собирается увеличить поставки твердотельных накопителей большой ёмкости и с длительным сроком службы. Кроме того, как отмечает Чен, также планируется увеличение поставок скоростных модулей оперативной памяти DRAM большой ёмкости.

По оценкам Team Group, контрактная стоимость чипов памяти DRAM во втором квартале выросла на 20–30 %. Исходя из этого стоимость модулей ОЗУ во втором и третьем кварталах увеличится на 10–15 %, что в свою очередь также стимулирует рост цен на твердотельные накопители, особенно большой ёмкости. В то же время компания не прогнозирует значительного роста стоимости на чипы флеш-памяти NAND на ближайшие месяцы.

По данным DigiTimes, ещё один тайваньский производитель SSD и ОЗУ, компания Adata Technology сообщила о впечатляющем росте выручки в минувшем месяце. По сравнению с мартом она увеличилась на 7,43 %, а по сравнению с тем же периодом прошлого года — более чем на 70 %, составив почти $130 млн. Это крупнейший показатель компании за последние 11 лет. Выручка от поставок SSD в прошлом месяце составила $49,3 млн, увеличившись за год на 162 %, а продажи ОЗУ увеличились на 36 % и принесли производителю $57,6 млн.