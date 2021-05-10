Британские чарты: Resident Evil Village продалась лучше других игр недели, но хуже Resident Evil 7

Портал Games Industry поделился информацией о продажах розничных изданий игр на территории Великобритании за период со 2 по 8 мая 2021 года. Неделя отметилась релизом Resident Evil Village.

Амбициозный шутер Capcom с хоррор-элементами предсказуемо возглавил рейтинг, показав второй по величине запуск за текущий год — лидером осталась Super Mario 3D World + Bowser's Fury для Nintendo Switch.

Лишь 20 % проданных копий Resident Evil Village пришлось на Xbox, 31 % — на PS4 и 49 % — на PS5. Примечательно, что по стартовым показателям на PS5 игра уступила лишь Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Assassin's Creed Valhalla.

В то же время к результату Resident Evil 7 и ремейка Resident Evil 2 новой части подобраться не удалось: первая осталась впереди почти на 40 %, а вторая — на 25 %. Зато показатели обновлённой Resident Evil 3 были превзойдены на 76 %.

В Games Industry предполагают, что сложившаяся ситуация стала результатом значительного роста доли цифровой дистрибуции в продажах крупных игр на протяжении последних полутора лет.

Не дотянувшийся в прошлый раз до вершины роглайк-шутер Returnal на этот раз уступил самому себе 84 % и вовсе выпал из лидирующей десятки, откатившись на 15-ю строчку по итогам отчётного периода.

Топ-10 британского розничного чарта со 2 по 8 мая выглядит следующим образом (в скобках указан результат на прошлой неделе):