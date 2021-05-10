3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиSamsung представит компьютерный процессо...
Новости Hardware

Samsung представит компьютерный процессор с графикой AMD во второй половине этого года

По данным издания The Korea Economic Daily, ссылающего на источники в индустрии, компания Samsung представит собственный процессор для ноутбуков во второй половине этого года. Как пишет портал Sparows News, чип получит название Exynos 2200 и для его производства будет использоваться 5-нм техпроцесс.

Отмечается, что процессор будет использоваться не только в ноутбуках, но также в смартфонах, предлагая качественный баланс между производительностью и энергоэффективностью. Если процессор достигнет рынка, то Samsung станет первым производителем современных ноутбуков на базе операционной системы Windows, который будет также выпускать для них собственные CPU. Как указывают источники, процессор использует архитектуру ARM и будет выполнен в виде SoC — системе на чипе, сочетающей в себе вычислительные ядра, графическую подсистему и все необходимые контроллеры. Разработкой графического ядра Samsung занимается совместно с Advanced Micro Devices (AMD).

«Новый Exynos предложит расширенную функциональность, а также экстраординарную вычислительную производительность и энергоэффективность благодаря использованию 5-нм техпроцесса производства. Чип станет отличной основной как для ноутбуков, так и для смартфонов», — цитирует издание The Korea Economic Daily своего источника.

Отмечается, что компания Qualcomm уже некоторое время ведёт разработку SoC серии Snapdragon 8cx и даже выпустила на рынок несколько моделей этих процессоров. Однако они не получили широкого распространения. Тем не менее компания не хочет сдаваться и сейчас ведёт разработку третьего поколения Snapdragon 8cx.

Компания Apple также адаптировала архитектуру ARM для своих процессоров M1. При этом они применяются не только в компьютерах и ноутбуках Mac, но также планшетах iPad. Apple находится в более выгодном положении, поскольку её экосистема всегда была закрытой и компания регулировала её самостоятельно.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung готовит как минимум три процессора Exynos, причём не только для смартфонов
Чип Samsung Exynos с графикой AMD до конца года дебютирует в составе ноутбука
Анонс чипов Samsung Exynos с графикой AMD ожидается летом
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
IBM представила первый в мире чип, выполненный по 2-нм техпроцессу
Будущие Apple Watch смогут отслеживать уровень сахара в крови
Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: amd, exynos, samsung
amd, exynos, samsung
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 158
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 139
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 125
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 81

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Xiaomi придумала смартфон с подэкранной камерой, вращающейся внутри корпуса
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Энтузиаст доказал, что GeForce RTX 2080 Ti поддерживает 22 Гбайт памяти GDDR6 — вдвое больше стандартного объёма
Microsoft остановила распространение драйвера AMD для Windows 10, из-за которого появляются проблемы с загрузкой ОС
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже 13 мин.
PayPal планирует расширить функциональность и превратиться в суперприложение 47 мин.
Apple подала в суд на ФАС России, чтобы оспорить штраф на $12 миллионов 2 ч.
Островное приключение Call of the Sea выйдет на консолях PlayStation уже завтра 2 ч.
Sony рассказала о самых загружаемых играх в PlayStation Store в апреле 3 ч.
Британские чарты: Resident Evil Village продалась лучше других игр недели, но хуже Resident Evil 7 4 ч.
Моддер заменил главную героиню в ремейке Resident Evil 3 на леди Димитреску из RE Village 5 ч.
Android-версия Facebook Messenger преодолела рубеж в 5 млрд скачиваний 5 ч.
Судя по сообщению музыкальной группы 2WEI, новую Battlefield представят на этой неделе 5 ч.
Ethereum бьёт рекорды. Криптовалюта торгуется дороже $4000 за единицу 6 ч.
Loft Orbital создаст процессор для периферийных вычислений в космосе 7 мин.
Samsung Galaxy F52 5G показался на фото — он получил 6,57-дюймовый дисплей, квадрокамеру и разъём для наушников 42 мин.
У AMD появился собственный беспроводной контроллер — создала его MediaTek 56 мин.
LG Innotek продаст патенты на технологии LED и соответствующее оборудование в Китай 3 ч.
Роботакси нового поколения от Pony.ai получили лидары Luminar Iris, элегантно вписанные в дизайн авто 4 ч.
Доступные LFP-батареи CATL догнали аккумуляторы с никелем по плотности при вдвое большем сроке службы 5 ч.
Nubia готовит игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой 5 ч.
TCL показала передовые дисплеи для телевизоров и складных гаджетов 5 ч.
HyperX представила новые модули памяти Predator DDR4 с частотой до 5333 МГц 5 ч.
Apple перейдёт на корейские компоненты для камер вместо китайских 6 ч.