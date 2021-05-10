Samsung представит компьютерный процессор с графикой AMD во второй половине этого года

По данным издания The Korea Economic Daily, ссылающего на источники в индустрии, компания Samsung представит собственный процессор для ноутбуков во второй половине этого года. Как пишет портал Sparows News, чип получит название Exynos 2200 и для его производства будет использоваться 5-нм техпроцесс.

Отмечается, что процессор будет использоваться не только в ноутбуках, но также в смартфонах, предлагая качественный баланс между производительностью и энергоэффективностью. Если процессор достигнет рынка, то Samsung станет первым производителем современных ноутбуков на базе операционной системы Windows, который будет также выпускать для них собственные CPU. Как указывают источники, процессор использует архитектуру ARM и будет выполнен в виде SoC — системе на чипе, сочетающей в себе вычислительные ядра, графическую подсистему и все необходимые контроллеры. Разработкой графического ядра Samsung занимается совместно с Advanced Micro Devices (AMD).

«Новый Exynos предложит расширенную функциональность, а также экстраординарную вычислительную производительность и энергоэффективность благодаря использованию 5-нм техпроцесса производства. Чип станет отличной основной как для ноутбуков, так и для смартфонов», — цитирует издание The Korea Economic Daily своего источника.

Отмечается, что компания Qualcomm уже некоторое время ведёт разработку SoC серии Snapdragon 8cx и даже выпустила на рынок несколько моделей этих процессоров. Однако они не получили широкого распространения. Тем не менее компания не хочет сдаваться и сейчас ведёт разработку третьего поколения Snapdragon 8cx.

Компания Apple также адаптировала архитектуру ARM для своих процессоров M1. При этом они применяются не только в компьютерах и ноутбуках Mac, но также планшетах iPad. Apple находится в более выгодном положении, поскольку её экосистема всегда была закрытой и компания регулировала её самостоятельно.