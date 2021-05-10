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С обновлением на следующей неделе в Call of Duty появится свой Рэмбо

Издательство Activision совместно со студиями-разработчиками Treyarch и Raven Software в официальном микроблоге Call of Duty сообщило о скором прибытии в актуальные игры серии нового, но до боли знакомого героя.

Речь идёт о Джоне Джеймсе Рэмбо, дебютировавшем в романе американского писателя Дэвида Моррелла (David Morrell) «Первая кровь», а на весь мир прославившемся благодаря фильму «Рэмбо: Первая кровь».

В официальном 13-секундном тизере от разработчиков Call of Duty облик вымышленного ветерана Вьетнамской войны появляется лишь мельком: едва успевает прицелиться из лука с заряженной огненной стрелой в пробегающего неподалёку противника.

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Согласно обнародованному ролику, Рэмбо появится в Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Mobile уже 20 мая текущего года с очередным обновлением.

Похоже, Рэмбо не останется единственным героем боевиков последних двух десятилетий XX века, который почтит своим присутствием Call of Duty. Ранее разработчики намекали на добавление Джона Макклейна из «Крепкого орешка».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation,
Теги: call of duty: warzone, call of duty: black ops cold war, call of duty: mobile, activision blizzard
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