Крупнейшие китайские телекоммуникационные компании исключили из Нью-йоркской фондовой биржи

Три ведущие китайские телекоммуникационные компании — China Mobile, China Unicom и China Telecom — сообщили в конце прошлой недели, что они будут исключены из торгового перечня Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) в соответствии с инвестиционными ограничениями США, введёнными в прошлом году администрацией Дональда Трампа.

Согласно указу Трампа, гражданам США было запрещено инвестировать в этих китайских операторjs с 11 января 2021 года на том основании, что они финансируют «военные компании коммунистического Китая». В указе Трампа отмечено, что котировки телекоммуникационных операторов на NYSE означают, что Китай «использует инвесторов из Соединённых Штатов для финансирования разработки и модернизации своих вооружённых сил».

Президент США Джо Байден оставил в силе этот указ на фоне продолжающейся напряжённости между двумя крупнейшими экономиками мира, несмотря на возражения со стороны бизнеса. В свою очередь, NYSE приостановила торговлю акциями China Mobile, China Unicom и China Telecom 11 января этого года.

Все три компании также котируются на Гонконгской фондовой бирже. В минувшую пятницу компании сообщили инвесторам о том, что они обжаловали своё исключение из торгового перечня Нью-Йоркской фондовой биржи, но 6 мая их известили о том, что их апелляции были отклонены.

Китайские телекоммуникационные операторы заявили, что решение о делистинге вступит в силу через 10 дней после подачи NYSE документа Form 25 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).