Флагманский смартфон Nubia Z30 Pro с подэкранной камерой представят 20 мая

Бренд Nubia официально подтвердил в своём аккаунте в социальной сети Weibo дату анонса флагманского смартфона Nubia Z30 Pro, о которой ранее сообщил гендиректор Ни Фей (Ni Fei). Как и было объявлено, презентация новинки состоится 20 мая. Также Nubia опубликовал первый постер, посвящённый новому смартфону.

Первым в мире коммерчески доступным устройством с размещённой под дисплеем камерой, стал смартфон ZTE Axon 20 5G, представленный в сентябре прошлого года. Ожидается, что Nubia Z30 Pro получит фронтальную камеру нового поколения, которая, в отличие от селфи-камеры Axon 20, практически не видна на дисплее.

Ни Фей, также возглавляющий подразделение по выпуску мобильных устройств ZTE, продемонстрировал новую камеру в феврале на выставке MWC Shanghai. Он опубликовал фото, подтверждающее, что фронтальная камера незаметна на экране смартфона.

О грядущем Nubia Z30 Pro известно пока немного. Как ожидается, смартфон Nubia Z30 Pro получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G. Судя по опубликованным в интернете рендерам, смартфон оснащён AMOLED-дисплеем, а также четверной камерой со 100-кратным гибридным зумом.