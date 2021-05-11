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Рынок телекоммуникаций в 2020 году удержался от падения, несмотря на пандемию

Компания International Data Corporation (IDC) оценила объём глобального рынка телекоммуникаций и платных ТВ-сервисов: сообщается, что в прошлом году в условиях пандемии отрасль смогла показать результат на уровне 2019-го, избежав спада.

Аналитики говорят, что в течение января–июня 2020 года на мировом рынке телекоммуникаций наблюдалась отрицательная динамика, спровоцированная коронавирусом. Потребители отказались от второстепенных услуг и дополнительных сервисов, в связи с чем объём отрасли в денежном выражении начал сокращаться.

Однако во второй половине минувшего года наметилось восстановление рынка. Помимо этого начало расти число новых фиксированных подключений к интернету в сегменте домохозяйств, что объясняется развитием платформ дистанционного обучения и удалённой работы.

В результате, по итогам прошлого года объём рынка составил $1,532 трлн. Точно такой же показатель зафиксирован в 2019-м. Таким образом, отрасль удержалась от падения, несмотря на негативные первые месяцы 2020-го.

Стоит также отметить, что в регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) рынок всё же показал незначительный спад — минус 0,8 %. Здесь затраты в сфере телекоммуникаций и платных ТВ-сервисов составили $467 млрд против $471 млрд годом ранее. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: телекоммуникации, аналитика, анализ рынка, idc
телекоммуникации, аналитика, анализ рынка, idc
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