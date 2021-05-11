Spotify разрешил пользователям делиться подкастами с добавлением меток для нужных отрывков

Музыкальная платформа Spotify добавила опцию отметки начала воспроизведения подкаста, когда слушатели делятся записями друг с другом. Об этом сообщается на сайте сервиса. Пока что функция доступна только в мобильной версии сервиса.

Раньше пользователи могли отправлять друг другу только полные выпуски подкастов. Новая функция позволит выделить наиболее важные, по их мнению, отрывки аудиозаписей. Чтобы воспользоваться ею, необходимо во время воспроизведения выбрать функцию «Share» и затем нажать клавишу «Switch to share». После этого сервис создаст ссылку, при переходе по которой откроется нужный момент подкаста.

Напомним, что владельцам российских учётных записей недоступны подкасты Spotify. При запуске компания объяснила их отсутствие тем, что этот рынок пока только зарождается в России. Представитель сервиса заявил, что в будущем эта позиция может быть пересмотрена. Тем не менее, пользователи аккаунтов, зарегистрированных за рубежом, могут пользоваться этим нововведением.

В конце апреля компания обновила мобильное приложение Spotify. Разработчики обновили библиотеку и улучшили сортировку медиаконтента. По словам представителей сервиса, изменения призваны сэкономить время пользователей.