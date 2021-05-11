SteelSeries представила игровую мышь Rival 5 — девять кнопок и цена 70 евро

Компания SteelSeries представила новую эргономичную мышку для правшей под названием Rival 5. Грызун оснащён девятью программируемыми кнопками и по заверениям производителя отлично подойдёт для использования в играх жанров Battle Royale, FPS, MOBA, MMO и многих других.

Пять дополнительных кнопок расположены на боковой панели мыши. В основе Rival 5 применяется оптический сенсор TrueMove Air, являющийся плодом совместной работы компаний SteelSeries и PixArt. Его разрешающая способность составляет 18 000 CPI, а скорость — 400 дюймов в секунду.

Производитель заявляет для него поддержку ускорения до 40G и точность передачи движения на экран один к одному. К слову, точно такой же сенсор стоит в более дорогих моделях игровых манипуляторов SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless.

SteelSeries Rival 5 чем-то похожа на модель Rival 600, однако обладает более эргономичной формой, позволяющей держать её разными видами хвата.

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Новинка оснащена обновлённой десятизонной подсветкой PrismSync, которая поддерживает 16,8 млн цветов.

В составе игрового манипулятора применяются механические переключатели с сертификатом защиты IP54 (пыле- и влагозащита) с расчётным ресурсом в 80 млн нажатий.

Вес мышки SteelSeries Rival 5 составляет 85 граммов. Габариты грызуна — 120,6 × 58,3 × 21,5/37,9 мм. Новинка оснащена двухметровым кабелем в оплётке из мягкой микрофибры с сеткой, который обеспечивает меньшее сопротивление и более лёгкое скольжение манипулятора.

Компания SteelSeries оценила игровую мышь Rival 5 в 70 евро. Новинка уже доступна в фирменном онлайн-магазине компании. О сроках поступления игрового манипулятора в страны СНГ пока не сообщается.