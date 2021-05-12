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На следующей неделе разработчики Overwatch 2 проведут трансляцию с демонстрацией PvP-составляющей

Руководитель разработки серии Overwatch Аарон Келлер (Aaron Keller) в первом видеообращении к фанатам на новой для себя должности рассказал, когда ждать новостей об Overwatch 2.

По словам Келлера, во всех предыдущих презентациях Overwatch 2 акцент делался на кооперативном и сюжетном аспектах проекта, тогда как в ближайшее время команда хотела бы поведать о PvP-составляющей.

В рамках прямой трансляции 20 мая текущего года (начало — в 22:00 по Москве) на протяжении двух часов коллективы Overwatch и Overwatch League будут рассказывать, что делает PvP-режим в Overwatch 2 таким особенным.

В частности, разработчики поиграют на нескольких новых картах и углубятся в философию изменений, которые претерпит PvP-составляющая в Overwatch 2 по сравнению с первой частью.

Помимо Келлера, на стриме появятся ведущий дизайнер героев Джефф Гудман (Geoff Goodman), младший художественный руководитель Дион Роджерс (Dion Rogers) и другие члены команды.

«Просто для установки ожиданий: всё, что мы покажем, находится в разработке и не является финальным. До конца года мы ещё раз поговорим о PvP в Overwatch 2, поэтому ждите новостей», — заявил Келлер.

Overwatch 2 заявлена для PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Даты или сроков выхода у командного шутера пока нет, но до 2022 года игру (наряду с Diablo IV) однозначно ждать не стоит.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: overwatch 2, blizzard entertainment
overwatch 2, blizzard entertainment
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