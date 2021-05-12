Видео: «Роскосмос» показал наземные испытания модуля «Наука» для МКС

Государственная корпорация «Роскосмос» рассказала о ходе испытаний многофункционального лабораторного модуля «Наука» (МЛМ), который предстоящим летом планируется включить в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС).

В настоящее время на космодроме Байконур выполняются операции заключительного этапа заводских контрольных испытаний МЛМ. В частности, модуль заполнен гелиево-воздушной газовой смесью и помещён в камеру ВК-17Т523МР для пневмовакуумных испытаний, которые продлятся целый месяц. За это время специалисты тщательно проверят герметичность корпуса, люков и стыковочных агрегатов, а также функционирование пневмогидросистем и наружных гидравлических контуров.

После выполнения указанных работ начнётся монтаж панелей радиаторов и заправка контура системы обеспечения температурного режима. Кроме того, будет выполнена окончательная установка европейского манипулятора ERA.

Прочие работы в рамках программы запуска нового МКС-модуля включают установку панелей солнечных батарей, размещение доставляемых грузов и контрольное взвешивание модуля, сборку космической головной части, заправку баков модуля компонентами топлива и общую сборку ракеты космического назначения.

Ниже можно посмотреть видеоролик, демонстрирующий испытания МЛМ на космодроме Байконур: