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Facebook выпустила приложение для влюблённых пар

В ближайшем будущем все влюблённые пользователи смогут делиться друг с другом секретами, любовными записками и другим контентом в приложении Tuned, разработанным Facebook. Информация будет доступна только паре. И, возможно, команде Цукерберга.

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Группа New Product Experiments работает в штате Facebook, выпуская экспериментальные программные продукты. Последним стало приложение Tuned, которое позиционируется как «частное пространство для того, чтобы стать ближе». Стоит отметить, что в сети уже существуют приложения с похожей функциональностью, но за ними не стоят IT-гиганты вроде Facebook.

Программа имеет «базовый» мессенджер, но возможность простого обмена сообщениями не является её главной функцией. Речь скорее идёт о воодушевлении друг друга, обновлении статусов, возможности «поделиться настроением». Предусмотрена отправка «любовных записок», стикеров, фото и GIF-картинок, а также музыки.

Самой прагматичной частью приложения является встроенный календарь. В него можно добавлять те или иные памятные для двоих даты, фото и, конечно, напоминания. В описании отсутствует уточнение, насколько конфиденциальны данные, которыми вы обмениваетесь — вероятно, они обрабатываются в соответствии с общей информационной политикой Facebook.

Бета-версия Tuned уже размещена в Google Play, но пока приложение доступно не во всех странах. Для использования не нужно иметь аккаунт Facebook, достаточно смартфона с активной SIM-картой и такого же «комплекта» у собеседницы.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, IM-клиенты, Социальные сети,
Теги: facebook, tuned, социальные сети, общение
facebook, tuned, социальные сети, общение
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