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Привет из прошлого: 16-битные аркады Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol от Lucasfilm Games получат переиздание

Издательство Lucasfilm Games при поддержке Disney у себя в микроблоге объявило о скором перевыпуске двух своих классических игр времён 16-битной эпохи — Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol — усилиями Dotemu.

Улучшенные версии перечисленных проектов объединят в сборник, который поступит в продажу 29 июня текущего года для PC (Steam, GOG), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Предзаказы Lucasfilm Classic Games: Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol (так называется набор) стартовали на всех упомянутых платформах, кроме консоли Sony:

  • Steam — 360 рублей;
  • GOG — 360 рублей;
  • Microsoft Store — $15 (в российском сегменте предзаказ пока недоступен);
  • Nintendo eShop — 1125 рублей.

От оригинальных версий улучшенные Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol будут отличаться свободными сохранениями, поддержкой достижений и доступными в игре саундтреками. Также в сборнике вернётся локальный кооператив на двоих.

Кроме того, переиздания предложат музейные функции: пользователи смогут посмотреть интервью с разработчиком Zombies Ate My Neighbors, а также ознакомиться с невыпущенными концепт-артами и рекламными материалами.

Скриншоты обновлённых Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol
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Zombies Ate My Neighbors и её сиквел — Ghoul Patrol — рассказывают истории подростков Зика и Джулии, которые пытаются спасти своих соседей (и мир) от сошедших с экранов телевизора и хоррор-выставки монстров.

Обе игры представляют собой аркады в стиле «беги и стреляй». Проекты отличает пародийная направленность: Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol высмеивают штампы голливудских фильмов ужасов своего времени.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Аркада, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: zombies ate my neighbors, ghoul patrol, dotemu, lucasfilm games, disney
zombies ate my neighbors, ghoul patrol, dotemu, lucasfilm games, disney
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