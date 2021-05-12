Ровер Perseverance начал исследовать марсианские валуны с помощью роботизированной руки

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что ровер Perseverance, прибывший на Марс 18 февраля нынешнего года, начал исследования с помощью приборов, установленных на роботизированном манипуляторе.

Речь идёт об изучении каменистых образований, находящихся в области марсианского кратера Эзеро (Jezero) — именно здесь совершил посадку автоматический аппарат. Специалисты в числе прочего рассчитывают понять, каким образом сформировались эти образования — в результате осадочных процессов или вулканической активности. Полученная информация позволит пролить свет на прошлое Красной планеты.

Итак, сообщается, что ровер получил первые снимки марсианских валунов при помощи камеры WATSON, установленной на роботизированной руке. Вместе с тем лазерный инструмент SuperCam обследовал некоторые каменистые образования на предмет их химического состава. Съёмка поверхности планеты также выполняется при помощи прибора Mastcam-Z — мультиспектральной стереоскопической камеры с возможностью зумирования.

Сложность исследований заключается в том, что валуны на Красной планете в течение длительного времени подвергались эрозии; кроме того, они покрыты слоем песка и пыли. Впрочем, в арсенале марсохода есть средства, позволяющие справиться с данной проблемой.