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Microsoft будет продавать консоли Xbox Series X и S напрямую участникам Xbox Insider для борьбы со спекулянтами

Необычный способ борьбы со спекуляцией игровыми консолями придумали в Microsoft. Из-за дефицита новых приставок компания намерена напрямую поставлять модели Series X/S избранным геймерам.

https://news.xbox.com/

Программа Console Purchase Pilot позволит некоторым участникам проекта Xbox Insider приобретать консоли в обход торговых сетей и интернет-магазинов. В 2016 году проект стартовал для получения компанией прямой обратной связи от пользователей. Участники получали возможность отправлять всевозможную информацию в Microsoft и тестировать обновления ПО до того, как они будут доступны широкой общественности. Теперь членство в этом «закрытом клубе» может стать своеобразным разрешением на покупку.

Для того, чтобы получить шанс на приобретение Xbox Series X или S без посредничества спекулянтов, необходимо быть владельцем консоли Xbox One и иметь установленное приложение Xbox Insider Hub. При этом модель One потребуется как для регистрации в проекте Console Purchase Pilot, так и для оплаты — транзакции с помощью браузера на ПК, Xbox 360 или Xbox Series X/S не пройдут.

https://www.theverge.com/

Необходимым условием является проживание в США, и даже если владелец Xbox зарегистрирован в программе, это не гарантирует ему покупку консоли. По данным Microsoft, дефицит новых Xbox сохранится как минимум до июня. Попытка организовать продажи проверенным фанатам служит некоторой «страховкой» от того, что проданные новинки сразу же не окажутся на eBay по завышенным ценам.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, рынок IT,
Теги: microsoft, xbox one, xbox series x, xbox series s
microsoft, xbox one, xbox series x, xbox series s
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