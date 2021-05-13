Демарш Илона Маска в отношении криптовалют обрушил курс биткоина

С начала года глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) не раз положительно высказывался в отношении различных криптовалют, а биткоин компания даже стала принимать при оплате покупки электромобилей. Tesla также закупила этой криптовалюты на сумму $1,5 млрд в качестве высоколиквидного актива, но несколько часов назад Маск отказался принимать биткоин для оплаты.

Кажущееся неожиданным решение обусловлено растущей долей электроэнергии из ископаемых видов топлива, используемой при добыче криптовалюты. Об этом Илон Маск заявил со страниц Twitter поздно вечером, моментально обрушив курс биткоина на 17 %, а некоторые криптовалютные биржи из-за наплыва желающих избавиться от биткоина даже столкнулись с техническими проблемами. Ethereum тоже успел потерять до 14 %, но с началом утренних торгов в Азии обе криптовалюты частично восстановили утраченные позиции.

Маск счёл нужным добавить, что компания Tesla лишь временно приостанавливает приём биткоина в качестве средства оплаты. Свой запас биткоинов компания продавать не будет. Вернуться к приёму платежей в этой криптовалюте Tesla планирует после того, как для её добычи будет активнее использоваться электроэнергия, получаемая из возобновляемых источников. Одновременно Tesla готова рассмотреть операции с криптовалютой, добыча которой не так энергозатратна. Удельный расход электроэнергии на транзакцию должен быть менее одного процента по сравнению с добычей биткоин, как пояснил Илон Маск. При этом он назвал «криптовалюты удачной идеей во многих смыслах, у которых многообещающее будущее», но пояснил, что при этом не должен наноситься существенный урон окружающей среде. По оценкам аналитиков, добыча биткоина сейчас требует в 66 раз бóльших энергозатрат, чем в 2015 году.