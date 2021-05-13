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Видео: The Farm 51 рассказала о воссоздании зоны отчуждения вокруг ЧАЭС в своём хорроре Chernobylite

На официальном YouTube-канале PlayStation появилось видео от разработчиков из польской студии The Farm 51. В ролике они подробно рассказали о создании зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в своём ужастике с элементами выживания Chernobylite.

В начале зрителям продемонстрировали реальные съёмки Припяти и окружающей городок территории, до и сразу после техногенной катастрофы. Затем креативный директор The Farm 51 Войцех Пацдур (Wojciech Pazdur) поделился собственными воспоминаниями об аварии на ЧАЭС в 1986 году. Далее в ролике руководитель поведал, как его студия разработала проект Chernobyl VR. Этот интерактивный тур позволял ознакомиться с зоной отчуждения вокруг ЧАЭС, которую The Farm 51 воссоздала при помощи 3D-сканирования местности.

А ближе ко второй половине другие сотрудники студии поведали, как на базе уже имеющихся наработок начали создавать хоррор Chernobylite. Они рассказали о дизайне отдельных локаций, реализации разнообразных игровых аспектов и способах вызвать страх, используемых в проекте.

Напомним: на текущий момент Chernobylite находится в раннем доступе Steam. Полноценный релиз игры на ПК, PS4 и Xbox One состоится в июле, а позже в этом году она доберётся до PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: chernobylite, the farm 51, ужастик
chernobylite, the farm 51, ужастик
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