Dungeons & Dragons: Dark Alliance пополнит библиотеку Xbox Game Pass в день выхода

Глава и художественный руководитель студии Tuque Games Джефф Хаттем (Jeff Hattem) со страниц официального новостного блога Xbox объявил, что кооперативный ролевой боевик Dungeons & Dragons: Dark Alliance появится в Xbox Game Pass.

Как стало известно, Dungeons & Dragons: Dark Alliance пополнит библиотеку подписного сервиса Microsoft уже в день официальной премьеры. Напомним, релиз проекта ожидается 22 июня текущего года.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance в рамках Xbox Game Pass будет доступна на PC с Windows 10, Xbox One, Xbox Series X и S. Заявлена поддержка кроссплатформенной игры между ПК и консолями.

По словам Хаттема, начиная с завтрашнего дня, 14 мая, разработчики Dungeons & Dragons: Dark Alliance будут устраивать еженедельные пятничные трансляции, во время которых будут играть в своё новое детище.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В конце апреля портал IGN продемонстрировал прохождение одной из вступительных миссий.