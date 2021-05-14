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После отказа от продаж электромобилей за биткоины акции Tesla рухнули в цене

Стоимость акций Tesla рухнула сразу на 14 процентов за последние четыре торговых дня. Таких потрясений компания Илона Маска не испытывала с весны 2020 года, когда мир захлестнула пандемия коронавируса. Однако Маск отчасти сам виноват в сложившейся ситуации.

В начале вчерашнего дня стоимость акций Tesla упала на 3,7 процента и составила $567,97 за единицу. Это ниже 200-дневной скользящей средней цены (200-DMA) в $582,60. Цена акций Tesla закрывалась ниже 200-DMA шесть раз с начала 2019 года. Последний такой случай был зафиксирован в марте 2020 года во время разгара кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Вчерашнее дальнейшее снижение курса акций произошло после того, как в среду Илон Маск (Elon Musk) написал в Twitter (ниже), что компания приостановила продажу своих автомобилей за биткоины. Это вызвало падение курса биткоина и других криптовалют, о чём мы сообщали ранее, а затем и акции Tesla пошли вниз. Заметим, что когда Tesla инвестировала минувшей зимой в криптовалюту $1,5 миллиарда и потом объявила, что будет принимать биткоин в качестве оплаты за свои товары и услуги, и криптовалюты, и акции компании стали расти в цене.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: бизнес, финансы, акции, биткоин, tesla
бизнес, финансы, акции, биткоин, tesla
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