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Онлайн-конференция Google I/O стартует 18 мая — на ней ожидается презентация Android 12 и не только

В прошлом году конференция для разработчиков Google I/O была отменена из-за пандемии коронавируса. Однако в этом году этого не произойдёт. Ежегодное мероприятие Google пройдёт онлайн-формате с 18 по 20 мая и будет абсолютно бесплатным для всех, кто захочет наблюдать за мероприятиями копании.

«Общайтесь с разработчиками со всего мира на виртуальном мероприятии Google I/O в это году для вдумчивых дискуссий, практического обучения с экспертами Google и первого взгляда на наши новые продукты», — говорится в сообщении Google.

Трёхдневное мероприятие с насыщенным графиком обещает быть весьма интересным. Для рядовых пользователей одним из наиболее ожидаемых анонсов является презентация Android 12. Ходят слухи, что новая версия мобильной операционной системы получит значительны изменения дизайна пользовательского интерфейса, а также новые функции, как это всегда бывает с выходом очередной итерации.

Скорее всего, на конференции I/O не обойдётся без презентации аппаратных новинок. Недавно Google на $50 снизила цену на свои беспроводные наушники Pixel Buds 2, после чего появились слухи о скором анонсе новой модели. В частности, разработчики могут представить Pixel Buds A, более компактную версию беспроводных наушников. Также ожидается, что они станут более дешёвым вариантом, поскольку будут лишены некоторых функций, таких как индикатор заряда на корпусе и поддержка управления с помощью жестов.

В этом году Google выпустит смартфон Pixel 5A 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Презентация этого устройства может состояться на конференции I/O, но более вероятно, что это произойдёт летом. Об этом смартфоне мало что известно, но предполагается, что его аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 780G, выпускаемый по техпроцессу 5 нм.

Ещё ожидается демонстрация новых возможностей голосового помощника Google Ассистент, о чём уже упоминалось в блоге разработчиков ранее в этом году. О голосовом помощнике пойдёт речь 19 мая, а позднее в этот же день Google расскажет о новых разработках для умного дома. Также не исключено, что разработчики представят какие-то новые проекты, связанные с дополненной и виртуальной реальностью.

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Рубрики: Новости Hardware, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы,
Теги: google i/o, конференция, google
google i/o, конференция, google
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