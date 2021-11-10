Учёные разработали прозрачное покрытие для стёкол, которое может пропускать или задерживать тепловое излучение

Проходящий сквозь стекло солнечный свет поднимает температуру в помещении, что ведёт к перерасходу электроэнергии кондиционерами — там, где они имеются. Относительно недорогой материал, разработанный учёными из Сингапура и Израиля, позволяет «переключать» свойства стекла, по желанию делая его непроницаемым для инфракрасного излучения, которое и поднимает температуру.

Электрохромные стёкла, способные по желанию пользователя задерживать часть солнечного спектра, уже существуют, но обычно такие технологии предусматривают затемнение самих стёкол, из-за чего частично блокируется и свет видимого глазу спектра. Кроме того, они необязательно «фильтруют» инфракрасный спектр, который и является источником тепла.

Разработанное учёными Наньянского технологического университета Сингапура и израильского Еврейского университета в Иерусалиме недорогое покрытие по сути представляет собой смесь диоксида титана, триоксида вольфрама, сплавов редкоземельных металлов на основе неодима и ниобия, а также касситерита. Оно наносится на обычные стёкла и подключается к источнику питания.