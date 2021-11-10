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Учёные разработали прозрачное покрытие для стёкол, которое может пропускать или задерживать тепловое излучение

Проходящий сквозь стекло солнечный свет поднимает температуру в помещении, что ведёт к перерасходу электроэнергии кондиционерами — там, где они имеются. Относительно недорогой материал, разработанный учёными из Сингапура и Израиля, позволяет «переключать» свойства стекла, по желанию делая его непроницаемым для инфракрасного излучения, которое и поднимает температуру.

Истчоник изображения: ntu.edu.sg

Истчоник изображения: ntu.edu.sg

Электрохромные стёкла, способные по желанию пользователя задерживать часть солнечного спектра, уже существуют, но обычно такие технологии предусматривают затемнение самих стёкол, из-за чего частично блокируется и свет видимого глазу спектра. Кроме того, они необязательно «фильтруют» инфракрасный спектр, который и является источником тепла.

Разработанное учёными Наньянского технологического университета Сингапура и израильского Еврейского университета в Иерусалиме недорогое покрытие по сути представляет собой смесь диоксида титана, триоксида вольфрама, сплавов редкоземельных металлов на основе неодима и ниобия, а также касситерита. Оно наносится на обычные стёкла и подключается к источнику питания.

Если дополнительное тепло от солнечного света не помешает (например, зимой), покрытие можно отключить. В тёплые и жаркие месяцы оно активируется и блокирует до 70 % инфракрасного излучения, при этом сквозь стекло проходит до 90 % видимого солнечного света.

Кроме того, по некоторым данным обычные электрохромные стёкла начинают терять свои свойства через три-пять лет использования. Тесты показывают, что новый материал сохранит работоспособность намного дольше. Более того, на окна может дополнительно наноситься покрытие из углеродных наночастиц, при подаче напряжения на которое также блокирующих внешнее тепло.

По данным разработчиков, способность изолировать не только тепло, исходящее от солнечного света, но и инфракрасное излучение окружающей среды будет особенно полезна в умеренном климате, где погода существенно меняется в зависимости от сезона за окном.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, окружающая среда, разработка и производство электроники,
Теги: технологии, сингапур, израиль
технологии, сингапур, израиль
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