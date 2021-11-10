Дату выхода научно-фантастической ролевой игры ELEX II раскрыли в трейлере коллекционного издания

THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Piranha Bytes в трейлере коллекционного издания своей научно-фантастической ролевой игры ELEX II раскрыли конкретную дату выхода проекта.

Напомним, ELEX II была представлена в июне текущего года. До недавнего времени сроки релиза RPG не уточнялись, однако THQ Nordic с самого анонса уверяла, что ждать осталось недолго.

Как стало известно из обнародованного ролика (официальную версию почему-то скрыли), ELEX II поступит в продажу 1 марта 2022 года одновременно для PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Что касается коллекционного издания ELEX II, то оно включает 23-сантиметровую фигурку представителя альбов, стилбук, артбук, саундтрек, концептуальный музыкальный альбом и брелок для ключей. Стоимость не называется.

В ELEX II обещают «небывалую свободу», реактивный ранец, множество уникальных персонажей, биомов и фракций, нелинейный сюжет, а также «значительно усовершенствованную систему управления».