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Дату выхода научно-фантастической ролевой игры ELEX II раскрыли в трейлере коллекционного издания

THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Piranha Bytes в трейлере коллекционного издания своей научно-фантастической ролевой игры ELEX II раскрыли конкретную дату выхода проекта.

Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображения: THQ Nordic

Напомним, ELEX II была представлена в июне текущего года. До недавнего времени сроки релиза RPG не уточнялись, однако THQ Nordic с самого анонса уверяла, что ждать осталось недолго.

Как стало известно из обнародованного ролика (официальную версию почему-то скрыли), ELEX II поступит в продажу 1 марта 2022 года одновременно для PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Что касается коллекционного издания ELEX II, то оно включает 23-сантиметровую фигурку представителя альбов, стилбук, артбук, саундтрек, концептуальный музыкальный альбом и брелок для ключей. Стоимость не называется.

В ELEX II обещают «небывалую свободу», реактивный ранец, множество уникальных персонажей, биомов и фракций, нелинейный сюжет, а также «значительно усовершенствованную систему управления».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: elex ii, piranha bytes, thq nordic, ролевой экшен
elex ii, piranha bytes, thq nordic, ролевой экшен
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