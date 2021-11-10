Следующее ответвление League of Legends от Riot Forge — музыкальный раннер Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Издательство Riot Forge и студия-разработчик Choice Provisions (серия Bit.Trip) представили совместный проект — скоростной ритмический раннер Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

Как можно догадаться, события Hextech Mayhem: A League of Legends Story развернутся во вселенной League of Legends, а именно — на улицах Пилтовера, ставших ареной противостояния эксперта по хексчатке Зиггса и зануды Хеймердингера.

Игрокам предстоит взрывать, скакать и сражаться в такт музыке, чтобы преодолевать препятствия, разоружать врагов и сеять хаос. Герой стремится к созданию величайшей бомбы, которую когда-либо видел мир.

Вдобавок Riot Forge анонсировала онлайн-презентацию, на которой поделится дополнительными подробностями Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Показ начнётся 16 ноября в 19:00 по Москве.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story поступит в продажу 16 ноября для PC (Steam, GOG, Epic Games Store) и Nintendo Switch, а немногим позже появится в Netflix. На ПК уже стартовали предзаказы — игра стоит 349 рублей.