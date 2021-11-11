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Apple позволит пользователям передавать данные iCloud в наследство

Последнее нововведение Apple призвано решить одну из сложных проблем, которая затрагивает некоторых клиентов компании. Дело в том, что когда пользователь умирает, нет простого способа получить доступ к данным, хранящимся на его устройствах и в iCloud. Новая программа Digital Legacy, впервые представленная на WWDC в этом году, позволяет пользователю выбрать пять человек, которые получат доступ к данным, хранящимся в iCloud, после его смерти.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Для доступа к унаследованному iCloud по-прежнему требуется доказательство смерти его владельца и ключ доступа. Тем не менее, это гораздо проще, чем процесс, с которым наследникам приходилось сталкиваться ранее. Для доступа к iCloud умершего родственника приходилось получать постановление суда, подтверждающее право на наследство, и даже тогда не было гарантии, что наследник получит доступ к данным. Теперь проблема решена навсегда.

После выхода публичной версии iOS 15.2 в пункте настроек Apple ID «Пароль и безопасность» появится раздел Legacy Contact, который позволит добавить до пяти человек в качестве наследников данных из iCloud. Они получат ключи доступа, которые будут необходимы для доступа к унаследованной учётной записи.

Функция Legacy Contact уже доступна в публичной бета-версии iOS 15.2. Она станет общедоступной после выпуска стабильной версии ОС. Apple пока не сообщила, какая версия macOS будет поддерживать эту функцию.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, iPhone, Приложения для iOS,
Теги: облачное хранилище, доступ, apple, icloud, ios
облачное хранилище, доступ, apple, icloud, ios
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