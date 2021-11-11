3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостисети и коммуникацииSpaceX выпустила тарелку второго поколен...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX выпустила тарелку второго поколения для спутникового интернета Starlink — она квадратная и более лёгкая

Компания SpaceX представила второе поколение тарелки для приёма сигнала своего спутникового интернета Starlink. Производитель указывает, что она более компактная и лёгкая по сравнению с оригинальной моделью.

Источник изображений: Starlink

Источник изображений: Starlink

Как указывается на странице технической поддержки Starlink, новая тарелка обладает прямоугольной формой, а её вес снизился до 4 кг. Вес оригинальной версии составляет около 7 кг, а сама она круглая. Новая версия оборудования также обладает маршрутизатором MU-MIMO 3x3. Благодаря этому она способна одновременно передавать данные через три канала на три разных устройства без перегрузки сети. В оригинальной версии использовался маршрутизатор MU-MIMO 2x2 на два канала передачи.

Первое и второе поколение тарелок Starlink способны работать при температурах от -30 до +50 градусов по Цельсию. Диапазон рабочих температур Wi-Fi-роутеров и блоков питания устройств внутри помещений составляет от 0 до +30 градусов по Цельсию. Компания указывает, что при экстремально низких или высоких температурах производительность сети может немного снижаться.

Одним из недостатков второго поколения спутниковой тарелки Starlink является отсутствие встроенного в неё разъёма LAN — у первого поколения он имеется. Для новой версии тарелки компания предлагает приобрести специальный адаптер через её официальный онлайн-магазин.

Новый Wi-Fi-адаптер Starlink

Wi-Fi-модем для новой спутниковой тарелки Starlink

У оборудования Starlink второго поколения разъём питания также непосредственно встроен в сам модем. При необходимости использования стороннего Wi-Fi-маршрутизатора или нескольких точек доступа придётся приобрести официальный адаптер в магазине Starlink Shop.

Ранее SpaceX сообщила, что в неделю способна выпускать около 5000 тарелок Starlink первого поколения. Новую модель планируется выпускать в таком же объёме. Правда, этому всячески мешает дефицит компонентов. Цена тарелки Starlink нового поколения осталась прежней и составляет $499. Компания также ежемесячно взымает $99 за услуги предоставления спутникового интернета.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Международный экипаж астронавтов Crew-3 отправился на МКС на корабле SpaceX Dragon
Boeing получила разрешение на запуск 147 интернет-спутников — компания намерена конкурировать со SpaceX Starlink
Starlink предложила клиентам уточнить своё местоположение, после чего перенесла сроки их подключения на годы
Huawei решила полностью переосмыслить бизнес-модель, чтобы выжить под санкциями
Samsung в 25 раз повысила скорость Wi-Fi в метро Сеула с помощью технологии 5G mmWave
Дорога в облака: с 2023 года все новые автомобили GM будут подключаться к облачной системе Ultifi
Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: starlink, spacex, спутниковый интернет
starlink, spacex, спутниковый интернет
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 239
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 192
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 180
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 172

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла на ПК и консолях
Сеул объявил о планах войти в метавселенную
WhatsApp позволит скрывать время последней активности от отдельных собеседников
В закулисных роликах показали процесс записи звуков стрельбы для S.T.A.L.K.E.R. 2 4 мин.
Humankind показала «хороший старт» и имеет потенциал превратиться в серию 2 ч.
Продажи королевской битвы Naraka: Bladepoint превысили 6 млн копий 2 ч.
Гоночная аркада Super Impossible Road выйдет на Switch в декабре, а версии для других платформ придётся подождать 2 ч.
Bethesda дала послушать 10 минут из саундтрека Starfield и показала полтора десятка новых концепт-артов 2 ч.
Приложение Twitch стало доступно на Nintendo Switch 2 ч.
Следующий выпуск новостей Outriders расскажет о грядущем контентном патче 3 ч.
Исполнительный продюсер Far Cry покинет Ubisoft, а новая часть серии может стать игрой-сервисом 3 ч.
Microsoft завершит программу расширенной поддержки Windows 7 в начале 2023 года 3 ч.
Patreon создаст собственный видеохостинг, чтобы отгородиться от YouTube 10 ч.
Близится выпуск смартфона Oppo A55s на платформе Snapdragon 480+ 2 ч.
Mesh-системы ASUS серии ZenWiFi — полноценное решение для частных строений и офисных помещений 2 ч.
Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту успешно состыковался с МКС 3 ч.
Toshiba признала бывшего генерального директора виновным в нарушении деловой этики 3 ч.
Вышел корпус InWin Chopin Pro для компактного компьютера 4 ч.
GM готова создать версию электрического пикапа Hummer EV для американских военных 4 ч.
Илон Маск заявил, что выход на безубыточность и наращивание объёмов производства станут для Rivian реальным испытанием 6 ч.
Новая статья: Обзор игрового 4K-монитора Gigabyte M32U: всё лишнее – прочь! 11 ч.
Sitronics Group вложит 100 млн руб. в создание серверов на базе российских Arm-процессоров Baikal-S 11 ч.
Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров 11 ч.