Компания SpaceX представила второе поколение тарелки для приёма сигнала своего спутникового интернета Starlink. Производитель указывает, что она более компактная и лёгкая по сравнению с оригинальной моделью.

Как указывается на странице технической поддержки Starlink, новая тарелка обладает прямоугольной формой, а её вес снизился до 4 кг. Вес оригинальной версии составляет около 7 кг, а сама она круглая. Новая версия оборудования также обладает маршрутизатором MU-MIMO 3x3. Благодаря этому она способна одновременно передавать данные через три канала на три разных устройства без перегрузки сети. В оригинальной версии использовался маршрутизатор MU-MIMO 2x2 на два канала передачи.

Первое и второе поколение тарелок Starlink способны работать при температурах от -30 до +50 градусов по Цельсию. Диапазон рабочих температур Wi-Fi-роутеров и блоков питания устройств внутри помещений составляет от 0 до +30 градусов по Цельсию. Компания указывает, что при экстремально низких или высоких температурах производительность сети может немного снижаться.

Одним из недостатков второго поколения спутниковой тарелки Starlink является отсутствие встроенного в неё разъёма LAN — у первого поколения он имеется. Для новой версии тарелки компания предлагает приобрести специальный адаптер через её официальный онлайн-магазин.

У оборудования Starlink второго поколения разъём питания также непосредственно встроен в сам модем. При необходимости использования стороннего Wi-Fi-маршрутизатора или нескольких точек доступа придётся приобрести официальный адаптер в магазине Starlink Shop.

Ранее SpaceX сообщила, что в неделю способна выпускать около 5000 тарелок Starlink первого поколения. Новую модель планируется выпускать в таком же объёме. Правда, этому всячески мешает дефицит компонентов. Цена тарелки Starlink нового поколения осталась прежней и составляет $499. Компания также ежемесячно взымает $99 за услуги предоставления спутникового интернета.