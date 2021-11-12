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Чистая прибыль Foxconn взлетела на 20 %, превзойдя ожидания аналитиков

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn), один из крупнейших в мире контрактных производителей электроники, отрапортовала о работе в третьей четверти текущего года.

Источник изображений: Foxconn

Источник изображений: Foxconn

Квартальная выручка Foxconn в годовом исчислении поднялась на 9 %. Чистая прибыль и вовсе подскочила на 20 %, достигнув 36,98 млрд тайваньских долларов (приблизительно $1,33 млрд). Это выше прогнозов аналитиков, которые называли цифру в 31,73 млрд тайваньских долларов.

Улучшению финансовых показателей способствовал хороший спрос на смартфоны Apple iPhone, сборка которых ведётся на предприятиях Foxconn. Отмечается, что Foxconn получила более 75 % всех заказов на производство iPhone, включая новейшие модели семейства iPhone 13.

Однако по итогам четвёртого квартала текущего года Foxconn ожидает сокращение выручки в диапазоне от 3 % до 15 %. В частности, доход от поставок потребительской электроники, согласно прогнозам, уменьшится на 15 %.

Участники рынка говорят, что Foxconn в обозримом будущем может столкнуться со сложностями, связанными с глобальным дефицитом электронных компонентов. Кроме того, наблюдаются трудности в цепочках поставок. 

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: foxconn, hon hai precision, финансовые результаты, финансовый отчёт, прибыль
foxconn, hon hai precision, финансовые результаты, финансовый отчёт, прибыль
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