Broadcom договорилась о покупке VMware за $61 миллиард

Компания Broadcom сообщила о поглощении разработчика программного обеспечения для виртуализации VMware за денежные средства и ценные бумаги на общую сумму $61 млрд. Это позволит новому владельцу ускорить расширение своего бизнеса по разработке корпоративного ПО.

Поглощение, о котором стало известно сегодня, станет вторым по цене за 2022 год — первое место сохранила за собой покупка игрового гиганта Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $68,7 млрд. Согласно договорённости, акционеры VMware получат по $142,50 за акцию, то есть их премия составит около 49 % по сравнению с ценой на момент закрытия торгов 22 мая, когда впервые стали поступать сообщения о переговорах и возможной сделке. Кроме того, Broadcom возьмёт на себя долговые обязательства VMware в размере $8 млрд.

На фоне новости о предстоящей сделке акции Broadcom выросли на 1,6 %, тогда как активы VMWare, напротив, подешевели почти на 1 %. С поглощением разработчика решений для виртуализации Broadcom получит доступ к облачным клиентам компании, а также её дата-центрам и сможет обеспечить себе новые доходы на фоне растущего спроса на эти решения.

Производитель чипов существенно расширил своё присутствие на рынке ПО с поглощением CA Technologies за $18,9 млрд в 2018 и Symantec за $10,7 млрд в 2019 году. Соглашение с VMware станет второй по величине попыткой крупного поглощения Broadcom — первой было предложение купить Qualcomm за $130 млрд в 2018 году, но тогда сделка не состоялась.

Напомним, в апреле прошлого года было принято решение об отделении VMware от Dell Technologies: разработчик решений для виртуализации получил статус самостоятельной компании, а владевшая 80,6 % его акций компания Dell получила специальные дивиденды в размере более $9 млрд. Процедура была завершена в ноябре — тогда VMware оценивалась в $69 млрд.