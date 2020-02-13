Графика Intel Xe DG1 протестирована в SiSoftware: результаты удручают

Несмотря на то, что в последнее время количество утечек о грядущих дискретных графических процессорах Intel Xe значительно возросло, информации об их производительности по-прежнему очень мало. Однако новая запись из базы бенчмарка SiSoftware проливает немного света на данный вопрос.

Один из тестов пакета SiSoftware измерил производительность графического ускорителя Intel Xe DG1 в расчётах на цифрах с плавающей запятой, что позволяет хотя бы в какой-то мере оценить производительность нового GPU и его архитектуры. Результат теста расчётов FP32 (одинарная точности) составил 1815 баллов, что весьма удручает, ведь это более чем на 50 % меньше результата видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Тут стоит сразу отметить важный момент: данный результат имеет мало общего с пиковой теоретической производительностью, которая зачастую также указывается для операций FP32. Результат в SiSoftware лучше отражает возможную производительность в реальных играх, в которых в основном и используются операции FP32. И графика Intel Xe DG1 оказывается всего лишь на 15 % производительнее GeForce GTX 650 Ti, видеокарты среднего уровня, вышедшей в далёком 2013 году.

Напомним, что на выставке CES 2020 в начале этого года компания Intel продемонстрировала работу графики Intel Xe DG1 в игре Destiny 2, однако не стала раскрывать подробности о настройках игры и производительности видеокарты. И теперь становится понятно почему. Скорее всего, архитектура Xe и графический процессор Xe DG1 на данный момент не соответствуют ожиданиям Intel, и компания не хочет разочаровывать общественности.

Тут можно возразить, что Intel Xe DG1 является видеокартой начального уровня на чипе Xe LP всего лишь с 96 исполнительными блоками (EU). По слухам, старший потребительский графический процессор Intel Xe HP получит 256 EU, и если масштабировать свежие результаты из SiSoftware получится, что даже старшая видеокарта Intel окажется примерно на 30 % менее производительной по сравнению с GeForce GTX 980, вышедшей более пяти лет назад.

Хотя компания Intel и планирует выпустить свои первые видеокарты на архитектуре Xe уже в этом году, на данный момент их перспективы весьма туманны. Сейчас видеокарты Intel попросту не выглядят как конкурентоспособный продукт.