Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости HardwareвидеокартыГрафика Intel Xe DG1 протестирована в Si...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Графика Intel Xe DG1 протестирована в SiSoftware: результаты удручают

Несмотря на то, что в последнее время количество утечек о грядущих дискретных графических процессорах Intel Xe значительно возросло, информации об их производительности по-прежнему очень мало. Однако новая запись из базы бенчмарка SiSoftware проливает немного света на данный вопрос.

Один из тестов пакета SiSoftware измерил производительность графического ускорителя Intel Xe DG1 в расчётах на цифрах с плавающей запятой, что позволяет хотя бы в какой-то мере оценить производительность нового GPU и его архитектуры. Результат теста расчётов FP32 (одинарная точности) составил 1815 баллов, что весьма удручает, ведь это более чем на 50 % меньше результата видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Тут стоит сразу отметить важный момент: данный результат имеет мало общего с пиковой теоретической производительностью, которая зачастую также указывается для операций FP32. Результат в SiSoftware лучше отражает возможную производительность в реальных играх, в которых в основном и используются операции FP32. И графика Intel Xe DG1 оказывается всего лишь на 15 % производительнее GeForce GTX 650 Ti, видеокарты среднего уровня, вышедшей в далёком 2013 году.

Напомним, что на выставке CES 2020 в начале этого года компания Intel продемонстрировала работу графики Intel Xe DG1 в игре Destiny 2, однако не стала раскрывать подробности о настройках игры и производительности видеокарты. И теперь становится понятно почему. Скорее всего, архитектура Xe и графический процессор Xe DG1 на данный момент не соответствуют ожиданиям Intel, и компания не хочет разочаровывать общественности.

Результат GeForce GTX 650 Ti

Результат GeForce GTX 650 Ti

Тут можно возразить, что Intel Xe DG1 является видеокартой начального уровня на чипе Xe LP всего лишь с 96 исполнительными блоками (EU). По слухам, старший потребительский графический процессор Intel Xe HP получит 256 EU, и если масштабировать свежие результаты из SiSoftware получится, что даже старшая видеокарта Intel окажется примерно на 30 % менее производительной по сравнению с GeForce GTX 980, вышедшей более пяти лет назад.

Хотя компания Intel и планирует выпустить свои первые видеокарты на архитектуре Xe уже в этом году, на данный момент их перспективы весьма туманны. Сейчас видеокарты Intel попросту не выглядят как конкурентоспособный продукт.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В семействе Intel Arctic Sound будут видеокарты с уровнем TDP до 500 Вт
Графические решения Intel DG2 и Ponte Vecchio окажутся близкими родственниками
Первые тесты Intel Xe DG1: встроенная и дискретная версии GPU близки по производительности
Из-за коронавируса упали продажи материнских плат и видеокарт
Загадочная видеокарта AMD Radeon на 17 % опередила GeForce RTX 2080 Ti в OpenVR
Intel наделит свои графические процессоры аппаратным ускорением трассировки лучей
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: intel xe, видеокарта, intel
intel xe, видеокарта, intel
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 3 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 12 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 8 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 37 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 7 ч.