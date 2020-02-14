Крупная японская фотовыставка CP+ 2020 тоже отменена из-за вспышки коронавируса

Мобильная выставка WMC 2020 была отменена в этом году впервые за 30 лет проведения. Теперь организация CIPA (Camera & Imaging Products Association in Japan), объединяющая японских производителей фототехники, объявила об отмене выставки CP+ 2020, ссылаясь на опасения, связанные с коронавирусом.
В сообщении, размещённом на своём веб-сайте, CIPA сообщила, что ежегодная выставка, которая должна была состояться с 27 февраля по 1 марта в Иокогаме (Япония), была отменена. В качестве причины отмечено, что не существует эффективных мер лечения или сдерживания заболеваний новым коронавирусом (COVID-19).
После отмены Mobile World Conference (MWC) многие задались вопросом, последует ли тому же примеру CP+. Теперь очевидно, что эти опасения были в полной мере оправданы. Приведём также твит с официального аккаунта CP+ в Twitter, подтверждающий отмену:
＜ＣＰ＋２０２０開催中止のお知らせ＞
新型コロナウイルスへの有効治療薬や対処法の先行きが見通せない中、来場される皆様の健康や安全面などを第一に考えました結果、2月27日から4日間、パシフィコ横浜で開催を予定していたＣＰ＋２０２０の中止を決定いたしました。https://t.co/64VfAXnep5
— CP＋2020事務局 (@cpplusjp) February 14, 2020
Согласно веб-сайту CIPA, CP+ привлекла в прошлом году почти 70 000 посетителей и экспонентов из 120 стран. На данный момент никакой дополнительной информации предоставлено не было, и ни один из производителей не прокомментировал отмену выставки.
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