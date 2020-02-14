Крупная японская фотовыставка CP+ 2020 тоже отменена из-за вспышки коронавируса

Мобильная выставка WMC 2020 была отменена в этом году впервые за 30 лет проведения. Теперь организация CIPA (Camera & Imaging Products Association in Japan), объединяющая японских производителей фототехники, объявила об отмене выставки CP+ 2020, ссылаясь на опасения, связанные с коронавирусом.

В сообщении, размещённом на своём веб-сайте, CIPA сообщила, что ежегодная выставка, которая должна была состояться с 27 февраля по 1 марта в Иокогаме (Япония), была отменена. В качестве причины отмечено, что не существует эффективных мер лечения или сдерживания заболеваний новым коронавирусом (COVID-19).

После отмены Mobile World Conference (MWC) многие задались вопросом, последует ли тому же примеру CP+. Теперь очевидно, что эти опасения были в полной мере оправданы. Приведём также твит с официального аккаунта CP+ в Twitter, подтверждающий отмену:

Согласно веб-сайту CIPA, CP+ привлекла в прошлом году почти 70 000 посетителей и экспонентов из 120 стран. На данный момент никакой дополнительной информации предоставлено не было, и ни один из производителей не прокомментировал отмену выставки.