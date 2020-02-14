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Видео дня: «Яндекс.Ровер» доставляет посылки по зимним улицам

Компания «Яндекс» продемонстрировала возможности своего робота-курьера по доставке посылок из интернет-магазина «Беру». 

Речь идёт о «Яндекс.Ровере». Этот автономный робот для транспортировки небольших грузов был представлен в ноябре прошлого года. Шестиколёсная машина высотой около полуметра может передвигаться по городским тротуарам со скоростью пешехода.

Ровер оборудован набором сенсоров, которые позволяют ему распознавать объекты, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных. Питание обеспечивает аккумуляторный блок.

Сообщается, что до сих пор робот тестировался в штаб-квартире «Яндекса», где перевозил документы между корпусами. Испытания показали, что ровер отлично работает в темноте, не боится дождя, снега и гололедицы.

Сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина, робот получил новое задание: он доставляет посылки от маркетплейса «Беру» сотрудникам «Яндекса».

«Робот-курьер на день стал одним из вариантов доставки, которые "Беру" предлагает сотрудникам "Яндекса". Те, кому выпала такая возможность, сначала получают запрос о готовности принять заказ. Если человек свободен, он указывает номер подъезда, к которому нужно привезти посылку. После этого ровер отправляется в путь, а получатель может следить за его перемещениями на странице заказа», — рассказывает российский IT-гигант.

После того как робот прибудет к месту назначения, пользователю будет достаточно через мобильное приложение открыть грузовой отсек и забрать посылку. Вот как это выглядит на практике: 

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, мир роботехники,
Теги: яндекс, ровер, робот, беру, доставка
яндекс, ровер, робот, беру, доставка
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